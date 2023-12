Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre importância da vacinação para público menor de 5 anos; confira locais e horários

A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos pais ou responsáveis sobre a importância de atualizar o Cartão de Vacina de crianças recém-nascidas a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

As vacinas, independentemente da faixa etária, estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos que combatem os agentes causadores de doenças como sarampo, poliomielite, coqueluche, meningite e tantas outras. Além disso, ao se vacinar, evitam-se complicações que podem levar à morte ou a sequelas graves.

De acordo com a coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Érica Fonseca, o período de férias escolares que se aproxima é o momento adequado para que os pais ou responsáveis se programem para cuidar da saúde dos filhos.

“Ao receber o esquema vacinal completo, a proteção contra doenças é garantida. Vale ressaltar que acesso à imunização é gratuito, e é imprescindível que os pais ou responsáveis façam a sua parte e reservem um tempo para levar as crianças para se vacinarem”, ressalta.

Locais e horários

VACINAS DE ROTINA

Dias 14 (quinta) e 15 (sexta):

– Uninorte e Unicentro: 7h30 às 16h;

– ESF Max Neumann: 7h30 às 17h;

– Unisa, Unisul, Unileste e Uninordeste: 7h30 às 13h

De 20 (quarta) a 22 de dezembro (sexta):

– Unileste: 7h30 às 13h;

– Uninorte: 7h30 às 13h;

– Unicentro: 7h30 às 13h;

– Unisul: 7h30 às 13h;

– Unisa: 7h30 às 13h;

– Uninordeste: 7h30 às 13h;

– ESF Max Neumann: 12h às 17h.

De 26 (terça) a 28 de dezembro (quinta):

– Unileste: 7h30 às 13h;

– Uninorte: 7h30 às 13h;

– Unicentro: 7h30 às 13h;

– Unisul: 7h30 às 13h;

– Unisa: 7h30 às 13h;

– Uninordeste: 7h30 às 13h;

– ESF Max Neumann: 7h30 às 13h.

Documentação necessária:

– Documento original que tenha o número do CPF, Documento com foto e o Cartão de Vacina.

Menores de 18 anos, se não estiverem acompanhadas pelos pais, os mesmos devem providenciar um termo de autorização à pessoa responsável para ser entregue no local da aplicação. O modelo do termo está disponível para impressão no site ( www.araxavacina.com.br ).