Semana Nacional de Trânsito em Araxá envolve mais de 2.300 pessoas com ações de conscientização

A Secretaria Municipal de Segurança Pública promoveu a Semana Nacional de Trânsito, com o tema “No trânsito, escolha a vida” e diversas ações que mobilizaram e conscientizaram condutores, ciclistas e pedestres.

A campanha contou com apoio de órgãos e entidades de Segurança, do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) e diversos parceiros que fazem parte da Agenda Comum Intersetorial.

Foram rodas de conversa com profissionais do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) – Regional Araxá e Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), que falaram sobre atendimentos e perfis de vítimas de acidentes registrados.

Houve também blitzes educativas nas principais vias públicas da cidade, rodovia MG-428 e passeio ciclístico, com distribuição de 1.350 kits de materiais informativos, palestras para 965 alunos e exposição de veículos acidentados nas rotatórias das principais avenidas.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, o trânsito é um espaço de convívio social muito importante, onde as ações dependem da conduta de cada um. “Nesta edição da campanha mantivemos a proposta de levar conscientização para a comunidade e reforçar a importância dos cuidados e da prevenção”, destaca o secretário.