Sempre Um Papo Em Casa, de Araxá, recebe o cartunista Aroeira

O Sempre Um Papo e a CBMM recebem o cartunista e músico Aroeira para uma conversa sobre o tema “Cartum, Desenho e Charge”, com a participação da professora e pesquisadora da área das linguagens, incluindo o gênero HQ, Bruna Vieira, e do professor e escritor Rafael Nolli. O encontro integra a série de eventos realizadas pelo projeto em Araxá e acontecerá com transmissão ao vivo no Youtube, Instagram e Facebook do Sempre Um Papo. O encontro vai acontecer no dia 24 de novembro, terça-feira, às 18h.

Em Araxá o Sempre Um Papo é patrocinado pela CBMM com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

O cartunista Renato Aroeira produziu, a convite de Afonso Borges, retratos de alguns escritores e escritoras que fizeram parte do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, nos últimos nove anos. Mais de 50 personalidades foram representadas. Além de virtual, a exposição também ganhou a cidade de Araxá. A mostra ficou nos corredores e espaços comuns do Tauá Grande Hotel disposta em 32 painéis, frente e verso, durante a realização do Festival, dos dias 28/10 a 1/11. No dia 30 de outubro, ficou durante todo o dia no centro de Araxá. Agora, exposição continua na cidade os retratos foram distribuídos e ocupam a Biblioteca Pública Municipal, Biblioteca do Uniaraxá, Sesi Senai, Museu Dona Beja e a Livraria Nobel.

Renato Aroeira nasceu em Belo Horizonte, em 18 de maio de 1954 e, atullamente, vive no Rio de Janeiro.Começou sua carreira aos 17 anos, fazendo ilustrações para a coluna sobre esportes de seu pai no Jornal de Minas. Fez charges para os principais jornais do Rio de Janeiro, como O Globo e O Dia, além de outros veículos, como a revista IstoÉ. É casado com a diretora de cinema Aida Queiróz. Em outubro de 2020, durante a divulgação dos vencedores do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, a comissão organizadora do prêmio anunciou a criação, exclusivamente para esta edição do evento, do “Prêmio Destaque Vladimir Herzog Continuado”, especialmente para homenagear Aroeira em decorrência do processo pela charge de Bolsonaro pintando uma suástica no símbolo da saúde. Com isso, além de Aroeira, todos os 109 chargistas que inscreveram trabalhos relacionados ao movimento Charge Continuada no Vladimir Herzog foram laureados com este prêmio especial.

Rafael Nolli é natural de Araxá, MG. Professor, formado em Letras e Geografia. Publicou livros de prosa e poesia, com destaque para Isca, lançado em 2020 e Gertrude Sabe Tudo, obra infanto-juvenil de 2016. Seus poemas podem ser lidos em revistas e sites especializados, tanto no Brasil quanto em Portugal. Editou fanzines literários e coletâneas de poemas para o selo Coletivo Anfisbena. Tem vários livros prontos para serem publicados o que deve acontecer em 2021.

Bruna Gabriela Augusto Marçal Vieira é professora e pesquisadora da área das linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). Formada em Letras (Português e Francês), mestre em Linguística Aplicada e doutora em Estudos Linguísticos – todos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) “Júlio de Mesquita Filho” – dedica-se à pesquisa e ao ensino de análise do discurso e produção textual. Em sua atuação como professora de Língua Inglesa e Redação para alunos da educação técnica integrada ao Ensino Médio, explora o gênero HQ em aulas de leitura, análise textual e linguística e produção criativa.”

#SempreUmPapoEmCasa com Aroeira, Bruna Vieira e Rafael Nolli

Dia 24 de novembro, terça-feira, às 18h, no canais web do Sempre Um Papo: Youtube, no Facebook e Instagram.