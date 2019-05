Sempre Um Papo recebe juristas para falar de adoção

O Sempre Um Papo e a CBMM participam da Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes de Araxá, promovendo o debate “Interfaces da Adoção: Aspectos Jurídicos e Psicoeducativos”, com a participação dos juristas Dra. Lídia Weber (Curitiba) e Dr. Cláudio Medeiros (Natal), referências no tema no Brasil. O evento será no dia 21 de maio, terça-feira, às 19h30, no auditório da Acia (Associação Comercial), com entrada gratuita.

A relevância do tema é o motivo para a discussão. Nos últimos dez anos a adoção no sistema nacional passou por profundas transformações, no que diz respeito à orientação e fiscalização das instituições de acolhimento, à legislação que regulamenta e garante os direitos de crianças e adolescentes sob medida protetiva, à participação das equipes técnicas das Varas de Infância e Juventude, bem como à implementação de estratégias para preparação de postulantes para inserção segura de crianças e adolescentes em famílias substitutas. Nesse cenário, o Movimento Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção vem desempenhando um papel fundamental, proporcionando reflexões, debates e projetos envolvendo três importantes campos de estudo: o direito, a psicologia e a pedagogia. Surge, então, novidades jurídicas que necessitam do suporte psicológico e pedagógico e representam as interfaces da adoção, um tema atual onde se exploram diversos conceitos na tentativa primeira de garantir a toda criança e adolescente o direito fundamental de ter uma família.

Semana Municipal De Incentivo À Adoção de Araxá

Instituída no calendário Oficial do Município de Araxá a partir da Lei n. 7.214 de 19 de outubro de 2017 por iniciativa do vereador Raphael Rios de Oliveira. Planejada e organizada pelo Aquecendo Vidas – Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária de Araxá – associação civil sem fins lucrativos, devidamente registrada e inscrita no CNPJ, com alvará de funcionamento municipal e que atua em diversas ações na cidade desde 2014 em prol da defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que, em decorrência de situações de risco a que são submetidos, são acolhidos institucionalmente e, posteriormente, encaminhados à adoção. Realizada com apoio e em parceria com diversos órgãos: Ministério Público – na pessoa de Dra. Mara Lucia Silva Dourado, Promotora de Justiça da comarca de Araxá, Curadora da Infância e Adolescência. Prefeitura Municipal de Araxá – nas pessoas do Prefeito Sr. Aracely de Paula e da Vice prefeita Sra. Lídia Jordão. CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – na pessoa de sua presidente Cristiane Pereira e todos as instituições que compõem este Conselho. FCAA – Fundação Criança e Adolescente de Araxá na pessoa de seu presidente Sr. Edson Justino Barbosa. E Uniaraxá – cursos de Direito e Psicologia através de seus coordenadores e professores Dr. Bruno Barbosa Borges, Dra. Débora de Melo Vale e Olga Rios.