Servidores que atuam no combate à Covid-19 recebem valorização em Araxá

Profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unisul, Uninorte, Laboratório Municipal, Vigilância Sanitária e Setor de Transporte da Secretaria de Saúde que atuam diretamente no combate à Covid-19 serão contemplados com uma valorização financeira em Araxá. O projeto de lei protocolado pelo prefeito Robson Magela no início deste mês foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada na terça-feira (20).

Os servidores municipais concursados, contratados, efetivos e estáveis que atuam na prestação de serviços diretamente relacionados com medidas de enfrentamento e tratamento do coronavírus receberão um abono pecuniário de R$ 500 mensais já no próximo vencimento. O benefício será concedido enquanto permanecer o estado de calamidade imposto pela pandemia, conforme a Lei Complementar 173/2020.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a valorização é um reconhecimento da população araxaense ao trabalho dos profissionais da saúde. “Todos que trabalham diretamente na luta com esse vírus estão esgotados, sobrecarregados. Esse abono mensal é pequeno diante da dedicação que essas pessoas colocam suas vidas e da sua família em risco para salvar as pessoas. Agradeço o apoio da Câmara a este projeto, que também é uma forma de agradecimento de toda população araxaense”, destaca.

O prefeito Robson Magela acrescenta que já está realizando um estudo para o município firmar um convênio com a Santa Casa de Misericórdia, objetivando conceder também o abono aos profissionais do hospital que trabalham na linha de frente.

Investimento



O investimento do abono pecuniário de R$ 500 mensais aos servidores da saúde contemplados no projeto serão decorrentes de recursos de dotações próprias do orçamento vigente, autorizada sua suplementação até o valor de R$ 1.174.500,00, utilizando-se como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no exercício de 2020.