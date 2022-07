Teatro Municipal recebe Exposição Fotográfica do Festival de Tiradentes até 12 de agosto

Araxá recebe, de 18 de julho a 12 de agosto, a exposição ‘Foto em Pauta’, do Festival de Fotografia de Tiradentes, com a seleção das principais imagens relacionadas ao evento desde 2011. A mostra é aberta para visitação gratuita no foyer do Teatro Municipal Maximiliano Rocha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

As 76 fotografias selecionadas estão expostas em quatro painéis: Foto em Pauta na Estrada, Ficções – A Fotografia Além do Real, Fragmentos do Onírico e Traços do Singular.

“No painel ‘Foto em Pauta na Estrada’, trouxemos fotografias que são de artistas que a gente conheceu nas viagens de curadoria do festival. Neste projeto percorremos três regiões e 11 Estados do Brasil. Já a temática ‘Fotografia Além do Real’, possui um novo olhar, com fotografias que questionam o real”, diz o diretor artístico da exposição, Eugênio Sávio.

“Na abordagem ‘Fragmentos do Onírico’, trazemos a ideia do sonho; uma coisa que não existe, que o fotógrafo cria e produz. E por fim, o painel ‘Traços do Singular’, possui imagens que lidam com a questão da identidade, do ser humano aceitar quem ele é no mundo contemporâneo”, completa.

Festival de Tiradentes

Considerado um dos maiores eventos de fotografia do Brasil, o Festival de Tiradentes acontece anualmente na cidade mineira do Campo das Vertentes. A mostra fotográfica ‘Foto em Pauta’ chega a Araxá, como uma extensão da programação.

“A ideia de trazer a mostra para outros lugares do país é uma forma de divulgar essa arte da fotografia, que cada vez mais está na vida das pessoas. Hoje todo mundo dispõe de uma câmera na mão, mas poucas pessoas se aprofundam neste propósito. Trazemos uma linguagem contemporânea para que todos tenham acesso a essa produção experimental e artística”, conclui Eugênio Sávio.

A mostra é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto e patrocínio da CBMM e do Banco Itaú.