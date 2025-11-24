UAB Araxá está com inscrições abertas para curso superior gratuito de Gestão do Agronegócio

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá está com inscrições abertas para o curso superior gratuito de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, oferecido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio da FACES/UFU. A formação, totalmente gratuita e na modalidade Educação a Distância (EAD), amplia as oportunidades de qualificação profissional para quem deseja ingressar ou se aprimorar no setor do agronegócio sem precisar sair de Araxá.

O curso, com duração de dois anos e meio, é voltado à capacitação de profissionais aptos a atuar na administração, gestão e desenvolvimento de empreendimentos rurais e agroindustriais, estimulando práticas sustentáveis, inovação e fortalecimento econômico da atividade agrícola, uma das bases produtivas mais importantes da região. Ao todo, o edital disponibiliza 150 vagas, sendo 15 destinadas ao Polo Araxá, e todas são abertas ao público em geral. Não há cobrança de taxa de inscrição.

A seleção será realizada conforme critérios estabelecidos no Edital nº 43/2025, com análise documental e classificação segundo as regras definidas pela UFU. O início das atividades está previsto para o primeiro semestre de 2026, conforme calendário acadêmico da instituição.

As inscrições podem ser realizadas até 5 de dezembro de 2025, às 11h, exclusivamente pelo site da UFU. O edital completo está disponível em: tinyurl.com/u6tuaefw.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (34) 98836-2441 e (34) 98858-3936, ou pelo e-mail [email protected].