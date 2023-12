Última noite do FestNatal Araxá faz resgate do verdadeiro sentido do Natal

A última noite do FestNatal Araxá promete surpreender o público que for ao Expominas Araxá e vai fazer o resgate do verdadeiro sentido do Natal com apresentações especiais de música, teatro, além de uma celebração religiosa e a premiação do concurso literário “Um Natal no seu Coração”.

Para quem ainda não visitou Papai Noel esta é a última oportunidade. O Bom Velhinho vai estar disponível para atender as crianças e receber pessoalmente os pedidos a partir das 19h. “Espero todos nesta véspera de Natal. E não esqueçam da cartinha”, lembra Papai Noel.

Também a partir das 19h, mas na Arena FestNatal Araxá, será celebrada uma missa, que lembra o Quarto Domingo do Advento. “Teremos a presença de todas as paróquias. Será um momento de render graças à Deus pelo ano que termina, pelas coisas boas que aconteceram e, ao mesmo tempo, fazer uma acolhida ao Menino Jesus que celebramos na noite de Natal mostrando nossa unidade”, ressalta o Monsenhor Levi Fidelis, vigário da Forania de Araxá.

Logo após a missa, a Cia. Deu Na Telha mantém uma tradição do festival e apresenta o Auto de Natal. “A história mais conhecida de todos os tempos será recontada de uma forma simples e tocante, proporcionado uma reflexão sobre os desígnios divinos e renovando a fé e a esperança que o Natal nos traz para que tenhamos dias melhores”, adianta Caio Ranieri, diretor da companhia.

A noite segue com o anúncio dos ganhadores do concurso literário “Um Natal no seu Coração” e a apresentação da cantora Jaquelinni Moraes. O palco do FestNatal ainda tem duas apresentações especiais neste sábado (23).

Fred Sunwalk sobe ao palco a partir das 21h40. Considerado um dos principais nomes do Blues Rock brasileiro e com 25 anos de carreira, o guitarrista, vocalista e compositor promete um grande espetáculo. “Teremos 80% de músicas autorais que fazem parte dos meus sete álbuns já lançados e um pouco de clássicos do blues”, diz Fred.

A noite será encerrada com um especial de Natal da cantora Ludy Rocha. “Vamos fazer um grande show misturando o gospel e o secular, com músicas para tocar o coração. Espero todos!”, convida.

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Missa com música ao vivo

20h – Peça Teatral “Auto de Natal”

20h50 – Anúncio ganhadores Concurso Literário Um Natal no seu Coração

21h – Jaquelinni Moraes

21h40 – Fred Sunwalker – Jazz e blue

23h10- Ludy Rocha – Especial de Natal

Sextou no FestNatal Araxá

A sexta-feira (22) foi movimentadíssima no FestNatal Araxá. Após a final do Concurso de Novos Talentos, que premiou jovens artistas da cidade, foi a vez das crianças mostrarem seus valores. O lançamento do livro “E se Papai Noel fosse criança” reuniu os jovens escritores que participaram de uma oficina de incentivo à escrita e, além de criar, ilustraram a obra, que será distribuída gratuitamente a partir de agora.

A emoção tomou conta do FestNatal Araxá, quando as crianças foram convidadas a dar o primeiro autógrafo para algum amigo ou familiar. O resultado surpreendeu a todos. “Esse é o estágio mais importante. O momento em que o livro chega às mãos das crianças é mágico e o autógrafo é o momento de realização de um sonho para muita gente e aqui nós temos 39 crianças que viveram esse momento com sete, oito, nove anos. São crianças realizando um sonho que para muitos leva uma vida inteira”, destaca Rafael Nolli, um dos oficineiros do projeto.

A Ana Laura ficou impressionada com o resultado da obra que ajudou a escrever e ilustrar. “É meu primeiro livro e foi uma experiência incrível. Agora eu quero mais, quem sabe escrever outro”, conta Ana Laura Carvalho Barreto.

Durante o lançamento, o grupo Tecendo Histórias fez a contação da história do livro escrito pelas crianças. Além deles, o espaço Sicoob Crediara também recebeu a contação “Duende Pipoca e as lendas de Natal”.

Na Arena FestNatal se apresentaram Tácio Figueiredo Trio, pela Lei de Incentivo à Cultura e, na programação extra, Carol Moura, Vi-Voz e Banda Peixe Piloto.

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda a sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br