Uniaraxá e CEFET promovem 1º Encontro de Engenharia e Tecnologia de Araxá

Entre tantas parcerias que dão certo, UNIARAXÁ e CEFET-MG promovem mais uma de sucesso, o 1º Encontro de Engenharia e Tecnologia de Araxá (Engetec) e, em concomitância, o IV Workshop das Engenharias do Cefet-MG e a VI Semana das Engenharias do UNIARAXÁ. Cerca de 1,2 mil alunos estão envolvidos no evento que conta ainda com a integração entre estudantes e professores de ambas as Instituições.

O professor do Curso de Engenharia Civil do UNIARAXÁ, Pedro Diamante é integrante do Comitê Organizador do 1º Engetec e destaca como surgiu a oportunidade de parceria. “Surgiu a convite do CEFET-MG que percebeu que a unificação das semanas acadêmicas ocasionaria em mais benefícios aos alunos de ambas as Instituições.” Segundo ele, a semana acadêmica tem como objetivo geral complementar a formação acadêmica dos alunos em busca da ampliação de conhecimentos acerca das tecnologias de ponta, mercado de trabalho, produtos e empresas. “A realização conjunta pelas duas instituições ampliou consideravelmente o porte do evento e proporcionou mais alternativas e mais qualidade nas atividades ofertadas”, afirma.

Professor Pedro destaca que, inicialmente, o 1º Engetec buscou dar ênfase nos temas de sustentabilidade e indústria 4.0. “Após fechada a programação, notamos uma quantidade razoável de atividades relacionadas a “sustentabilidade” e também “empreendedorismo e inovação””. Ainda, segundo ele, um dos objetivos da atividade é a integração entre os alunos do UNIARAXÁ e CEFET-MG. “Teremos atividades mais dinâmicas em espaços abertos, com apresentações musicais; workshop sobre história da engenharia; competições tradicionais dos cursos de engenharia como a ponte de macarrão e arremesso de ovos; campeonato de futebol; e rodadas de xadrez.”

Pedro acredita na parceria entre UNIARAXÁ e CEFET-MG como o grande sucesso do evento. “Os professores das duas instituições, membros da comissão organizadora, trabalharam de forma sinérgica e tiveram uma interação muito positiva. A realização conjunta do evento possibilitou ainda um intercâmbio de professores das duas instituições, dando oportunidade aos alunos de conhecerem também outros profissionais do próprio município de Araxá”, completa.