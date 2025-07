Vacinação contra a gripe segue disponível para população a partir de 6 meses em Araxá

A vacina contra a gripe segue disponível gratuitamente para toda a população de Araxá com idade a partir de 6 meses. O imunizante protege contra as três cepas do vírus influenza que estão em circulação: H1N1, H3N2 e Influenza B, e está disponível gratuitamente em nove salas de vacina do município.

Até o momento, Araxá já aplicou 28.553 doses da vacina. A cobertura entre os grupos prioritários – gestantes, crianças menores de 6 anos e idosos – permanece abaixo da meta, com apenas 49,28% de adesão, conforme dados atualizados em 20 de julho.

A enfermeira do setor de imunização da Secretaria de Saúde, Marcela Mesquita, destaca que a chegada do tempo frio aumenta os riscos de contágio e complicações causadas pela gripe, principalmente em pessoas que fazem parte dos grupos de risco.

“As temperaturas mais baixas favorecem a circulação do vírus e o agravamento de casos. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir internações e complicações mais graves. É fundamental que todos que ainda não se vacinaram aproveitem essa oportunidade”, reforça.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto, o Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Cronograma semanal de vacinação em Araxá

Unicentro (crianças até 12 anos)

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h

Sexta-feira: 7h30 às 15h

Unileste

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h

Sexta-feira: 7h30 às 14h30

Uninorte e ESF Pão de Açúcar

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 16h

Sexta-feira: 7h30 às 12h

Uninordeste, Unisul, Unioeste, Unisa e ESF Max Neumann

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 12h