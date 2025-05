Vereadores apresentam propostas para melhorias em Infraestrutura, Saúde, Educação e Segurança

A primeira reunião ordinária do mês de maio da Câmara Municipal de Araxá foi a 15ª sessão de 2025 da Casa Legislativa. Durante o Grande Expediente, respeitando o revezamento semanal entre os parlamentares, sete vereadores usaram a tribuna: João Paulo da Filomena, Marciony Sucesso, Maristela Dutra, Kaká da Mercearia, Rodrigo do Comercial Aeroporto, João Veras e Investigador Rodrigo.

Na sessão, os vereadores apresentaram diversas solicitações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, mobilidade, saúde, segurança e serviços públicos. João Paulo da Filomena destacou pedidos de recapeamento, sinalização viária, revitalização de praças e combate à dengue. Marciony Sucesso propôs ajustes no trânsito e reformas em unidades de saúde. Maristela Dutra priorizou ações em saúde, educação e esclarecimentos sobre recursos federais. Kaká da Mercearia focou em drenagem, pavimentação e prevenção de alagamentos. Rodrigo do Comercial Aeroporto cobrou melhorias para a zona rural, entrega de materiais escolares e segurança nos Programas de Saúde da Família (PSFs). Investigador Rodrigo apresentou três projetos de lei relacionados à transparência na saúde, habitação e obras públicas. Já João Veras destacou pedidos de acessibilidade, limpeza urbana e recapeamento.

Durante a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 70/2025, de autoria do Executivo. A matéria autoriza a abertura de crédito suplementar, permitindo ao Poder Executivo Municipal suplementar até o valor de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais), no orçamento vigente do Fundo Municipal do Idoso, para a execução do Projeto Mãos que Cuidam, destinado ao amparo de idosos.

A íntegra da matéria pode ser acessada no site da Câmara: araxa.mg.leg.br.

Tribuna:

João Paulo da Filomena

O vereador João Paulo da Filomena apresentou uma série de solicitações à administração municipal de Araxá, com foco em melhorias na infraestrutura urbana, segurança pública e ações de conscientização social.

Na área de infraestrutura e mobilidade urbana, João Paulo solicitou intervenções em diferentes pontos da cidade. Entre elas, o recapeamento e operação tapa-buracos em vias como a Avenida Alameda do Sol, no Residencial Vila Verde, e a Rua Vivaldo Gaspar Januário, no Bairro Santa Maria, além da revitalização da sinalização horizontal da Avenida Totonho Pereira. Também pediu a implantação de uma faixa elevada na Avenida Honório de Paiva Abreu e a substituição de outra por radar eletrônico na Avenida Terêncio Pereira — ambas medidas com foco na segurança dos pedestres e no controle de velocidade.

O vereador ainda propôs a revitalização da Praça Sebastião de Paulo Eva, no Bairro Adhemar Rodrigues Vale Júnior, com melhorias na estrutura e instalação de equipamentos de ginástica, promovendo saúde e convivência comunitária. Na área da saúde, recomendou a realização de ações de combate à dengue nos estabelecimentos localizados às margens da BR-262. Por fim, sugeriu a manutenção da Praça Leandro Rodrigues da Silva, com serviços de limpeza e troca de lâmpadas.

Marciony Sucesso

O vereador Marciony Sucesso apresentou uma série de indicações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, segurança no trânsito e valorização de categorias profissionais. Entre os destaques está o pedido de regulamentação do estacionamento em apenas um lado da Rua Dorvalino Pereira Borges e a sugestão de transformar a Rua Carlos Barbosa, em frente à Escola Coronel José Adolfo de Aguiar, em mão única. O vereador também reiterou a necessidade de ampliação do estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Nas áreas da saúde e do esporte, Marciony solicitou a reforma da pista de skate localizada na Avenida Divino Alves Ferreira, alertando para riscos à integridade dos frequentadores, inclusive com relatos de presença de cobras no local. Ele também cobrou reparos urgentes na estrutura do Ambulatório de Emergência (AME) UNILESTE, que apresenta infiltrações e goteiras mesmo após reforma recente, e melhorias no acesso ao AME UNINORTE, onde o ponto de desembarque ainda é feito em área irregular e sem cobertura, dificultando a mobilidade e o conforto dos pacientes.

Outro destaque da tribuna foi a proposta de transformar o antigo ponto de táxis da Avenida Imbiara em um ponto de apoio para motoboys e entregadores, com estrutura mínima como abrigo, água, energia e banheiro. A iniciativa busca valorizar esses profissionais que desempenham papel essencial na economia e no cotidiano da cidade.

Maristela Dutra

A vereadora Maristela Dutra apresentou proposições com foco em saúde, mobilidade urbana, educação e direitos sociais. Um dos principais destaques é o projeto de lei que propõe a garantia de leito hospitalar privativo para mães que enfrentam a perda de bebês por natimorto ou óbito fetal, além do oferecimento de acompanhamento psicológico.

No campo da infraestrutura urbana, Maristela solicitou esclarecimentos oficiais ao Executivo Municipal sobre o uso de R$ 1.167.000,00, oriundos do Governo Federal, para recapeamento de ruas. Também indicou a necessidade de aumentar a frequência da coleta de lixo e avaliar a iluminação pública no Bairro Dona Adélia II, além de sugerir a implantação de faixas de pedestres com possibilidade de elevação em pontos críticos das avenidas Imbiara e Aracely de Paula, visando mais segurança para os pedestres e melhor acessibilidade.

A vereadora ainda propôs a reativação do Conselho Municipal de Esportes em Araxá, conforme previsto na legislação vigente. Na área da educação, destacou a importância de designar um professor de apoio para atender alunos com necessidades especiais na Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva, no Mourão Rachado.

Kaká da Mercearia

O vereador Kaká da Mercearia solicitou melhorias na infraestrutura urbana, na segurança pública e na prevenção de alagamentos. Entre os pedidos, destaca-se a solicitação de ações para identificação e recolhimento de veículos abandonados em vias públicas. Também foi requisitado um estudo técnico para solucionar os constantes alagamentos na Avenida Sudeste, por meio da execução de obras de drenagem e escoamento de águas pluviais.

Outro destaque é a reivindicação de reforma e revitalização do Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Bairro Boa Vista. Já no Bairro Ana Antônia, Kaká solicitou a pavimentação, calçamento e instalação de meio-fio na Rua Isaura Maria, além de um estudo técnico de drenagem na Avenida Pedro de Paula Lemos e o cercamento de uma área pública próxima, para evitar o descarte irregular de resíduos.

O vereador também cobrou a realização de serviços de tapa-buracos em ruas que apresentam más condições de tráfego, como as ruas Sebastião Moreira e Maria Helena Carneiro. No Bairro Santa Rita, pediu vistoria técnica e reparos urgentes no final da Rua Sérgia da Cunha Vasconcelos, onde um deslizamento de terra, agravado por um bueiro entupido, ameaça a segurança dos moradores. Por fim, alertou para os riscos no cruzamento entre as ruas Pará e Maranhão, que tem causado confusão no trânsito, solicitando a elaboração de um estudo técnico para reorganizar o fluxo de veículos no local.

Rodrigo do Comercial Aeroporto

O vereador Rodrigo do Comercial Aeroporto solicitou melhorias para a zona rural, além de ações nas áreas de educação e saúde. Entre os principais pedidos está a solicitação de informações sobre as manutenções das estradas vicinais, com a divulgação do cronograma de uso de máquinas e acesso a documentos como contratos e planilhas de execução. O parlamentar também cobrou a retomada do programa “Porteira Adentro” e a garantia do fornecimento de fosfogesso pela empresa Mosaic, destacando os impactos negativos que a paralisação dessas ações causa na agricultura familiar e na logística rural.

Na área da educação, Rodrigo solicitou explicações sobre o atraso na entrega dos materiais escolares aos alunos da rede municipal. Outro tema abordado foi o pagamento das férias-prêmio aos servidores públicos municipais. O vereador também solicitou a divulgação mensal das datas de repasse dos valores do piso salarial da enfermagem (oriundos do Governo Federal) para os profissionais da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e da Santa Casa.

Além das reivindicações, o parlamentar apresentou uma moção de aplausos aos atletas que conquistaram nove medalhas no Campeonato Mineiro de Karatê, reforçando seu apoio ao esporte local. Também sugeriu a presença de vigilantes permanentes em todos os Postos de Saúde da Família (PSFs) da cidade, diante de relatos de insegurança envolvendo pacientes e profissionais.

João Veras

O vereador João Veras apresentou uma Moção de Congratulações à equipe do setor de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), destacando a dedicação e o profissionalismo das servidoras que atuam na viabilização de atendimentos médicos em outras cidades para pacientes locais.

O vereador também protocolou diversos requerimentos visando melhorias estruturais e sociais no município. Entre eles, está a solicitação de aquisição de cadeiras de rodas para a recepção da Câmara, como forma de garantir acessibilidade as pessoas com mobilidade reduzida. João Veras também requisitou a limpeza da calçada adjacente à matinha do Bairro Armando Santos, na Avenida Pará, que, segundo moradores, encontra-se tomada por lixo, mato e entulhos. Outro pedido urgente foi a realização de operação tapa-buracos no cruzamento entre as avenidas Dr. Atílio Colombo e Antônio Afonso Vale, na divisa entre os bairros Urciano Lemos e Tiradentes, local onde já ocorreram acidentes.

João Veras solicitou a inclusão de diversas ruas do Bairro Alvorada em obras de recapeamento asfáltico e tapa-buracos. O pedido é direcionado a vias que não foram contempladas no recapeamento recente do bairro e que apresentam más condições de trafegabilidade, com buracos e remendos que geram riscos de acidentes e transtornos à população.

Investigador Rodrigo

O vereador Investigador Rodrigo apresentou três Projetos de Lei. Entre eles, destaca-se o “Médico à Vista”, que torna obrigatória a divulgação clara, em unidades de saúde públicas e privadas, dos nomes, especialidades e horários dos médicos em atendimento.

Outro projeto apresentado foi o “Casa com Propósito”, que visa reforçar os critérios de acesso aos programas habitacionais populares do município. A proposta proíbe a venda ou aluguel dos imóveis por um período estipulado, combatendo fraudes e ocupações irregulares e promovendo justiça social na concessão das moradias.

Na área de obras públicas, o vereador propôs o projeto “De Olho na Obra Araxá”, que determina a implantação de QR Codes em todas as placas de obras municipais, para que a população possa acessar eletronicamente informações detalhadas sobre os projetos, como valores investidos, prazos de execução e responsáveis pelas obras.

Além dos projetos de lei, o vereador apresentou uma indicação que solicita a realização de uma campanha permanente nas escolas, voltada à conscientização de famílias e alunos sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.