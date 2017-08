Prefeitura e Fama têm programação especial para a 1ª Semana Municipal da Amamentação e Incentivo ao Parto Normal e Humanizado

Instituído como o mês para ações intensificadas de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, o Agosto Dourado contará também com atividades aqui em Araxá. As ações da a 1ª Semana Municipal da Amamentação e Incentivo ao Parto Normal e Humanizado serão promovidas pela Prefeitura de Araxá e pela Fundação de Assistência à Mulher (Fama) entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, com o foco nos benefícios do aleitamento materno, tanto para a criança, quanto para a mãe. A semana municipal foi idealizada por meio de projeto de lei do vereador Raphael Rios.

A Referência Técnica em Vigilância em Saúde da Prefeitura de Araxá, Telma Di Mambro Senra, afirma que pela Prefeitura serão realizadas atividades entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, nas Unidades de Saúde. A programação conta com sala de espera sobre o tema com bate papo; filme na sala de espera; palestras com nutricionistas; palestra com obstetra; palestra de odontólogo; palestra com mães adolescentes e uma caminhada na comunidade com faixas alusivas ao tema. “As mães que amamentam e que participarem das atividades, vão receber um certificado de participação”, informa.

Telma destaca que a amamentação é um dos gestos mais lindos da relação mãe e filho, sua importância é imensurável na boa qualidade de vida da criança, estendendo-a durante todas as etapas da sua vida. Além de fortalecer o vínculo entre a mãe e o filho, temos também certeza que o pai envolvido no processo de amamentação, também usufrui deste benefício. Amamentar é a primeira escolha que os pais fazem na vida para dar saúde ao seu filho.

Telma destaca ainda que o parto normal á a forma mais natural de chegar ao mundo. “O bebê nasce sem nenhuma intervenção cirúrgica, é benéfico, pois diminui os riscos tanto para a saúde da mãe quanto do bebê, em gestações de baixo risco, além de ser recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”, destaca.

Confira a programação da Fama

– Confecção e distribuição do “laço dourado”

– Bate papo com gestantes e nutrizes durante as salas de espera dos consultórios médicos:

01/08/2017 – 13h – Centro de Atendimento à Mulher

01/08/2017 – 13h – Centro de Atendimento à Criança

02/08/2017 – 9h – Centro de Atendimento à Mulher

03/08/2017 – 9h – Centro de Atendimento à Mulher

Mediadores: Equipe do Banco de Leite Humano de Araxá – FAMA

– Grupo de Gestantes: Shantala

Depoimento de uma mãe

Data: 02/08/2017

Horário: 14h

Local: Centro de Atendimento à Mulher

Público alvo: Gestantes

Responsável: Fisioterapeuta Micheline Borges Valle – Fama

– Palestra: Mecanismos e ações para o segmento da prematuridade no pós-alta hospitalar: prevenção e promoção do desenvolvimento infantil

Data: 02/08/2017

Horário: 19h

Local: Centro de Atendimento à Criança

Público alvo: Profissionais da área da saúde

Palestrante: Terapeuta Ocupacional Teresa Cristina Brito Ruas

– Café com a família

Data: 03/08/2017

Horário: 13:30h

Local: Uninorte

Público alvo: Gestantes

Responsáveis: Equipe do Banco de Leite Humano de Araxá – Fama

– Palestra: Aleitamento Materno: Mitos e Verdades

Depoimento de uma mãe

Data: 04/08/2016

Horário: 13:30h

Local: Centro de Atendimento à Criança

Público alvo: agentes comunitárias de saúde e gestantes

Palestrantes: Equipe do Banco de Leite Humano de Araxá – Fama