1ª Copa Beja de Futebol Araxá é encerrada com grande sucesso

A 1ª Copa Beja de Futebol Araxá, a maior competição da categoria de base realizada neste mês, encerrou nesta terça (30). A competição trouxe 42 delegações de sete estados brasileiros e do Paraguai, os jogos movimentaram a cidade. O Estádio Municipal Fausto Alvim, o campo da AEF – Delcio Campolina, o Octaviano Paraíso (Paraísão) e o campo do Vila – Honorízio Pereira Veloso foram palcos das últimas partidas que valiam título ou disputa pelo terceiro e quarto lugar. O mascote da copa Zé Bolinha auxiliou na entrega de troféus e medalhas.

O organizador da 1ª Copa Beja de Futebol Araxá, Wilson Maia, destacou que ficou muito satisfeito com a realização do evento na cidade. Foram 3 mil atletas de 10 a 18 anos e dirigentes das equipes participantes que estiveram presentes desde o último dia 24 de julho em Araxá trazendo um fomento muito importante para a economia local. Edinho Souza, secretário de Esportes, entregou os troféus para o primeiro e terceiro colocado, artilheiro e defesa menos vazada e medalhas para o primeiro ao quarto colocado às categorias 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ao lado do diretor do Departamento Técnico da Liga Araxaense de Desportos (LAD), Edvaldo Márcio, o presidente do Vila Nova, representando todos os clubes do futebol amador de Araxá, José Humberto Rios, o coordenador do Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo, Carlos Marcelo de Souza (Marcelo Araxá), o assessor Edmílson José, representando o vereador Luiz Carlos Bittencourt, e o empresário da rede de postos Petro Bull, Giovany Guimarães. Edinho ainda participou da entrega das bolas Profi, patrocinadora da 1ª Copa Beja de Futebol Araxá aos campeões de cada categoria. Destaque também para Nicolas, de Araxá, que estava na ADESM, campeão da categoria 2006.

Para o secretário Edinho Souza, a realização do evento esportivo significa o início de um novo capítulo escrito na história do esporte de Araxá graças a sensibilidade do prefeito Aracely que deu total apoio para a 1ª Copa Beja de Futebol fosse realizada em solo mineiro. Ele também desejou sucesso aos clubes participantes e destacou que a 1ª Copa Beja de Futebol Araxá entrou definitivamente no calendário de eventos esportivos da cidade. O Trianon foi a equipe da cidade que mais avançou na competição com a conquista do quarto lugar na categoria 2001.

Confira os campeões:

Categoria 2001: Escolinha de Santa Luzia (GO)

Categoria 2002: Presidente Prudente (SP)

Categoria 2003: Inter SG (MG)

Categoria 2004: Montreal (MG)

Categoria 2005: Los Amigos de Encarnacion (Paraguai)

Categoria 2006: ADESM (SP)

Categoria 2007: ADESM (SP)

Categoria 2008: Cruzeiro (MG)

Categoria 2009: Cruzeiro (MG)

