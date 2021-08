Alunos da rede municipal recebem 3,5 mil kits de materiais escolares

Mais de 3,5 mil alunos da rede municipal já receberam kits de materiais escolares em 2021. A Prefeitura de Araxá iniciou a distribuição no começo do ano para incentivar os alunos durante as aulas à distância e está realizando mais uma etapa do projeto com o retorno dos estudantes ao ensino presencial / remoto.

Outros 220 kits escolares foram doados pela empresa Bem Brasil Alimentos contemplando a Escola Municipal Benedito de Paula Filho e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Vicente Pereira da Silva, abrangendo alunos de 5 a 11 anos que moram nos bairros Villa Mayor e Jardim das Oliveiras 1 e 2.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que o município oferece material escolar para os alunos que mais necessitam. “Contamos com esse programa de doação de materiais escolares na rede pública municipal, onde já foram atendidos cerca de 3,5 mil alunos. Paralelamente, algumas empresas, como é o caso da Bem Brasil, possuem projetos sociais voltados para a comunidade que contribui com o atendimento de crianças carentes”, relata.