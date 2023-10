Alunos de Araxá desenvolvem projetos para primeiro caminhão híbrido elétrico do mundo

O Senai Araxá divulga, na próxima terça-feira (03/10), o resultado do Desafio Senai de Projetos Integradores (DSPI), parceria com a Giaffone Electric e CBMM. O evento acontecerá no Teatro Sesi Araxá, a partir das 09 horas, e contará com a participação de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, o piloto da Fórmula Truck, Felippe Giaffone. Junto a uma banca avaliadora, o piloto terá a missão de decidir o projeto desenvolvido por alunos da instituição que poderá ser aplicado no primeiro caminhão híbrido elétrico do mundo, o Mission Zero.

A iniciativa, idealizada pela CBMM e promovida pelo Senai Araxá, é resultado da proposta lançada aos alunos dos cursos técnicos e de Aprendizagem Industrial para criarem soluções que aprimoram performance, aerodinâmica e eficiência energética do veículo.

De acordo com o analista de desenvolvimento de mercado da CBMM, Érico França, a ação é uma forma de transferir para a comunidade de Araxá um conhecimento inovador da CBMM. “Vimos a oportunidade de oferecer a esses alunos o acesso a uma tecnologia mundialmente reconhecida e que foi desenvolvida por especialistas da nossa região”, afirma.

O projeto, que tem como objetivo fomentar o espírito empreendedor e inovador nos alunos por meio de desafios reais da indústria, contou com a participação de mais de 500 estudantes de Araxá, que foram divididos em equipes multidisciplinares.

Jefferson Cordeiro, gerente da Unidade Sesi Senai Araxá, destaca a importância desta iniciativa para o desenvolvimento dos alunos: “Além do corpo técnico da instituição, o projeto envolveu 20 turmas de alunos de 11 cursos. Eles tiveram a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em uma demanda real, com profissionais renomados, além de desenvolver habilidades como trabalho em equipe e comunicação.”

Durante o Grand Prix Senai Giaffone e CBMM, realizado de 21 a 25 de agosto, os alunos apresentaram mais de 100 soluções inovadoras voltadas à eficiência energética do caminhão híbrido, resfriamento de freios, balanceamento de carga, baterias e redução de massa.

Cinco equipes foram selecionadas para o Desafio SENAI de Projetos Integradores (DSPI). Durante um mês, 25 alunos contaram com mentorias semanais com a equipe da Giaffone Eletric para aprimorarem as soluções e realizarem as prototipagens físicas em alta fidelidade.

“Passamos à instituição uma série de itens que poderiam ser melhorados no nosso caminhão e ficamos surpresos com a adesão de tantos alunos e o comprometimento de todos. Vamos selecionar a equipe vencedora e nossa expectativa é conseguir, já no ano que vem, testar essas modificações”, explica o piloto Felipe Giaffone, garantindo a possibilidade de utilizar mais de uma solução no Mission Zero.

Além da oportunidade de aplicar suas soluções em um caminhão inovador, a equipe vencedora terá o privilégio de assistir à final da Fórmula Truck 2023 em Interlagos, São Paulo, e conhecer os bastidores deste campeonato.

Serviço

Evento: Resultado do Desafio Senai de Projetos Integradores – Giaffone Electric e CBMM

Data: Terça-feira (03/10), de 9h às 12h

Local: Teatro Sesi Araxá – Rua Barão José Bittar, 405, Jardim Residencial Bela Vista