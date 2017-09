Aracely trata de demandas importantes para área da Educação em Brasília

Implantação do curso de Psicologia no Uniaraxá e viabilização da extensão do Campus UFTM para Araxá estiveram em pauta durante reunião.

Durante agenda de compromissos em Brasília, o prefeito Aracely de Paula recebeu uma boa notícia da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), unidade do Ministério da Educação (MEC). A implantação do curso de Psicologia no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) encontra-se no Conselho Federal de Saúde e já foi avaliado e aprovado pelo SERES.

Aracely reitera a preocupação da atual gestão municipal com o setor da Educação, já que a implantação do curso de Psicologia é considerada como uma importante demanda da comunidade de Araxá e região. “Tivemos um encontro importante na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres). Fomos informados que o curso de Psicologia em Araxá foi aprovado no setor da Educação. Na primeira etapa, precisava de uma média de até cinco pontos, e obteve média quatro, portanto, quase atingiu o máximo que uma pretensão de curso superior pudesse atender. Fomos informados que o requerimento já foi enviado para o Ministério da Saúde para a análise final, e, posteriormente, devolverá o processo com avaliação para o Ministério da Educação. Após esse trâmite, a autorização para implantação do Curso pelo Uniaraxá será bem mais ágil e o priomeiro vestibular será realizado em 2018, comenta o prefeito.

Extensão da UFTM em Araxá

A extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) é outro pleito que esteve em pauta no âmbito da Educação durante a visita do Prefeito a Brasília. Aracely de Paula enfatiza que a necessidade do atendimento dessa extensão a nível federal para Araxá é decorrente da crescente demanda pela área de Medicina na região e do comprometimento da administração pública em oferecer as condições para a instalação do campus da UFTM no município.

“Quando assumimos a Prefeitura havia uma nebulosidade quanto à vinda da extensão da UFTM para Araxá. Na época coincidiu com a retenção de recursos por parte do Governo Federal impedindo que os cursos superiores federais fossem ampliados. Voltamos ao assunto agora, quando estivemos há pouco tempo em Uberaba visitando e conhecendo a UFTM. Isso nos levou a retomar nossa reivindicação. Entregamos ao presidente em exercício na ocasião de nossa visita, deputado Federal Rodrigo Maia, que repassou ao Ministro Chefe da Casa Civil, deputado Antônio Imbassahy. Nosso pleito foi imediatamente encaminhado para o Ministro da Educação, Mendonça Filho. Em breve teremos audiência com o Ministro Mendonça para tratarmos desse projeto”, acrescenta o prefeito.