Araxá conclui aplicação das primeiras doses da vacina contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá finalizou a aplicação das 749 doses da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (27). Ao todo, foram vacinados nove portadores de deficiência e 198 idosos moradores de instituições de longa permanência, além de 542 profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. As primeiras doses do imunizante foram entregues pelo Governo de Minas Gerais há uma semana.

A partir de quinta-feira (28), o Estado anunciou a distribuição às Superintendências Regionais de Saúde (SRS) da segunda remessa de vacinas que compreende um total de 278.100 doses.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Araxá, Diane Dutra, a expectativa é que as doses cheguem na cidade até o final de semana. Para esta segunda remessa, o Governo do Estado ainda não divulgou a quantidade distribuída por município.