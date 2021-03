Araxá planeja vacinação de idosos entre 75 a 77 anos na próxima semana

A Prefeitura de Araxá aguarda do Governo do Estado o envio de um novo lote de imunizantes para iniciar mais uma etapa de vacinação no município. O próximo grupo a receber a aplicação serão os idosos de 75,76 e 77 anos. A expectativa é que uma nova remessa chegue na próxima semana.

Nesta quarta-feira (17), a vacinação em pessoas com idades de 78 e 79 anos foi iniciada em quatro Unidades de Saúde – Uninorte, Unileste Unioeste e Uninordeste. Ao todo, foram entregues pelo Estado 720 doses que imunizaram m idosos e profissionais de saúde. O cronograma do município prevê a aplicação em 2 mil pessoas entre 75 a 79 anos.

“O parâmetro que usamos para estimar a quantidade de idosos nesta faixa etária é baseada na última vacina da gripe. Portanto, à medida em que formos recebendo as doses, conseguiremos escalonar os grupos prioritários, sempre seguindo as determinações do Plano Nacional e Estadual de Imunização”, explica, a Secretária de Saúde, Diane Dutra.