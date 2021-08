Atendimento do MedSesc Oftalmologia em parceria com a Prefeitura de Araxá começa nesta quarta

A Unidade Móvel MedSesc Oftalmologia já está em Araxá para realizar consultas, exames e outros procedimentos oftalmológicos. O lançamento aconteceu nesta terça-feira (10), no Sesc Araxá. Os atendimentos acontecem desta quarta (11) até o dia 2 de setembro, por meio da parceria da Prefeitura de Araxá, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio).

“Serão 500 atendimentos prestados a esses pacientes. Essa parceria é muito importante para dar andamento à demanda de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde que aguardam consultas e outros procedimentos. Uma parceria que vem somar muito com a nossa gestão”, destacou o prefeito Robson Magela durante o lançamento. Também serão atendidos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, que foram encaminhados pelo Sindicomércio.

O gerente regional do Sesc, Rafael Tannús Moreira, reforçou a parceria com a Prefeitura de Araxá não só na chegada da unidade móvel como também a cessão das instalações do Sesc Araxá para abrigar a vacinação contra a Covid-19 dos grupos por idade e trabalhadores da indústria e construção civil.

Também participaram do lançamento a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, a gerente do Sesc Araxá, Aline Lúcio de Castro, o presidente do Sindicomércio de Araxá, Rodrigo Natal Rocha, e o vice-presidente da entidade, Márcio Farid.

No MedSesc Oftalmologia, os pacientes terão acesso a consultas oftalmológicas, exames e procedimentos de Tonometria Computadorizada (para diagnóstico do glaucoma), exame de Auto Refração Computadorizada (para aferição do grau), exame de Refração (para confirmação de grau), exame de fundo de olho (avaliação da retina) e Biomicroscopia (para identificação da catarata e outros processos inflamatórios).

Todo o atendimento seguirá os protocolos de segurança e higiene, conforme decretos municipais e determinação da Secretaria Estadual de Saúde.