Bem Brasil está entre as empresas de destaque do agronegócio

Anualmente, a Forbes Brasil, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo, publica o ranking das 100 empresas e cooperativas brasileiras do agronegócio que mais se destacaram. Pela primeira vez, a Bem Brasil Alimentos figura na lista das principais indústrias do setor, apesar de todos os desafios enfrentados em 2020. Considerando-se as companhias que integram o ramo da alimentação, aparece entre as 30 mais relevantes do país. Na colocação geral, constam as gigantes JBS, BRF, Raízen Energia, Ambev, Cargill, Bunge, Suzano e outras mais.

A classificação teve como base dados dos demonstrativos financeiros das próprias empresas, da agência Standard & Poor’s, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da consultoria de informações financeiras Economática. Foram avaliadas as corporações com faturamento de, pelo menos, R$ 1 bilhão em 2019, no Brasil. Além disso, foi considerado o grau de atuação de cada uma ou do grupo no agronegócio brasileiro, mesmo que sua atividade principal tenha relação indireta com a produção agropecuária nacional.

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, hoje, com duas unidades fabris na região: a inauguração da segunda planta aconteceu em 2017, no município vizinho de Perdizes. Juntas, elas geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos.

A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas do produto. Seu mix ainda contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional, como purê de batata, anéis de cebola, mandioca e polenta palito. Atualmente, encontra-se em processo de expansão, com a construção da terceira fábrica, também em Perdizes.