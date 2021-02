Biblioteca Pública de Araxá disponibiliza WhatsApp e site para consulta e reservas de livros

A Biblioteca Pública Municipal “Viriato Correia” disponibiliza um sistema digital que possibilita ao usuário informar, interagir e solicitar serviços. O acervo literário encontra-se informatizado e disponível, no site da Prefeitura de Araxá (https://www.araxa.mg.gov.br/) e pelo WhatsApp (34) 3691-7146.



O serviço proporciona a consulta ao acervo de obras, empréstimos e renovações de livros. Foi desenvolvido com o intuito de evitar aglomerações durante o período da pandemia.



Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa proporciona uma maneira simples e digital para reserva literária. “Na plataforma os usuários conseguem percorrer a estante virtual e pesquisar os livros que estão disponíveis para empréstimo, utilizando palavras-chaves, título da obra e nome do autor. E através do WhatsApp a pessoa pode entrar em contato e reservar diretamente conosco”, explica Maria Clara Fonseca, diretora da biblioteca.



O empréstimo dos livros segue algumas regras. Cada usuário (já cadastrado na biblioteca) pode levar até três itens (entre livros, CD’s, DVD’s, entre outros) em empréstimo de 20 dias. Esse prazo pode ser renovado se a obra não estiver reservada à outra pessoa.



Para se cadastrar o interessado que for maior de 15 anos deve apresentar documento com foto, um comprovante de residência e levar uma foto 3×4. Já para os menores de 15 anos é preciso estar autorizado ou acompanhado por um responsável legal. É cobrada uma taxa única no valor de R$ 3.



Em decorrência da pandemia, o atendimento ao público segue as regras de prevenção, como o uso do álcool em gel, distanciamento e uso de luvas descartáveis no interior da biblioteca. O horário de atendimento é segunda a sexta, das 7h às 18h.