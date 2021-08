A Secretaria Municipal de Saúde informou que foi incluído no Boletim desta segunda-feira um óbito de uma mulher de 37 anos ocorrido no município de Caratinga, mas com registro de residência em Araxá.

O óbito foi registrado no dia 9 de junho de 2021 e comunicado oficialmente nesta segunda-feira, dia 30 de agosto, pela Superintendência Regional de Saúde de Uberaba à Vigilância Epidemiológica de Araxá.