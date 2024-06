Cemei Francisca Querina amplia o número de vagas e passa a atender mais 70 alunos

A Prefeitura de Araxá ampliou a oferta de vagas do Cemei Professora Francisca Querina Martins de Oliveira, no bairro Pão de Açúcar 3. O espaço ao lado da unidade foi revitalizado e permitiu o aumento da capacidade de atendimento para mais 70 alunos, com idades entre 1 a 3 anos. O objetivo é atender à crescente demanda da região e garantir um ensino de qualidade para as crianças.

De acordo com a coordenadora do anexo, Ana Lídia Rosa, a expansão traz alívio para muitas famílias que estavam sem atendimento.

“Muitas crianças que estavam sem escola, tiveram a oportunidade de se matricular. Aqui as crianças estão crescendo, se desenvolvendo, e os pais podem trabalhar tranquilos sabendo que elas estão bem cuidadas, alimentadas e seguras”, destaca.

Para os pais, a ampliação representa um avanço significativo. Nicolas Marques Batista, pai da aluna Maria Júlia, expressou sua satisfação. “Ficamos felizes quando conseguimos a vaga aqui, minha filha gosta bastante. Eu como pai acho muito importante abrir mais espaços educacionais. A estrutura daqui da escola é muito boa”, comenta.