Colégio Sesc Araxá abre processo seletivo para 2019

O Colégio Sesc Araxá inicia seu processo seletivo 2019, para estudantes do Ensino Fundamental. A pré-inscrição, primeira etapa da seleção, ocorre de 30 de julho a 17 de agosto de 2018, e é exclusiva para os dependentes do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, que atendam ao perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc (PCG), com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. Os responsáveis pelos candidatos devem comparecer à secretaria da unidade, durante o período citado, para a entrega dos documentos solicitados no edital .

Em 17 de setembro será feita a convocação para aqueles cuja documentação atende aos requisitos PCG. Os selecionados terão de 18 a 25 de setembro para realizar a inscrição. As vagas serão sorteadas em 6 de outubro e o resultado será conhecido no dia 8 de outubro. As matrículas ocorrem de 10 a 26 de outubro de 2018.

Para os dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo que não se encaixam no perfil PCG, será concedido um desconto de 50% no valor da matrícula e o período de inscrição será de 20 de agosto a 20 de setembro de 2018. Os responsáveis pelos candidatos devem comparecer à secretaria da unidade, durante o período citado, para a entrega dos documentos solicitados .

Já o público geral, que não é trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, poderá se inscrever de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018. Os responsáveis pelos candidatos devem comparecer à secretaria da unidade, durante o período citado, para a entrega dos documentos solicitados .

Ao todo são 60 vagas disponíveis para o 1º ano do Ensino Fundamental. Outras informações, acesse o edital e a Errata do edital .

Colégios Sesc

A proposta pedagógica dos Colégios Sesc tem foco na formação integral dos alunos, buscando desenvolver competências que os possibilitem exercer a cidadania e a responsabilidade social. Aulas de música, língua inglesa e robótica também fazem parte da proposta elaborada para os alunos do Ensino Fundamental. A intenção é ser a melhor opção para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo na educação de seus dependentes.

Ao se matricular em um Colégio Sesc, está incluso na mensalidade do aluno um Kit escolar composto por material didático, uniforme e alimentação. Tudo para que seus esforços estejam concentrados em sua formação.

Além de Araxá, os Colégios Sesc estão presentes em outras quatro cidades, sendo: Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Montes Claros, no Norte de Minas (Educação Infantil); Governador Valadares, (Ensino Fundamental); e Teófilo Otoni (Ensino Médio), no Leste do estado. Saiba mais aqui .

Serviço

Processo Seletivo Colégio Sesc Araxá – Ano Letivo 2019

Período:

– de 30 de julho a 17 de agosto de 2018 (pré-inscrição dependentes perfil PCG)

– de 20 de agosto a 20 de setembro de 2018 (inscrição dependentes do trabalhador do comércio de bens serviços e turismo que não se enquadram no perfil PCG)

– de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018 (inscrição público geral)

Local: Colégio Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha).

Horário de atendimento: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Informações para o público:(34) 3201-8119