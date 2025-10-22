Copasa prevê investir mais de R$ 1 milhão em ações ambientais em Araxá

Comprometida com a proteção das águas e com a sustentabilidade, a Copasa deve investir, até o fim de dezembro, um total de R$ 1,03 milhão em ações de preservação ambiental em Araxá, no Alto Paranaíba. Os recursos, oriundos do programa Pró-Mananciais, viabilizam a adequação de estradas rurais, a execução de curvas de nível, a implantação de bolsões, entre diversas outras medidas que protegem os cursos d’água utilizados para o abastecimento público.

Segundo a Gerência de Desenvolvimento Ambiental da Copasa, já foram investidos neste ano R$ 430 mil em Araxá. Esse aporte possibilitou a adequação de 6.186 metros de estradas rurais e a execução de mais de 15 quilômetros de curvas de nível (elevações escavadas na terra para evitar erosões). Também foram realizados 77 bigodes (ajustes em curvas de nível) e 168 bolsões (bacias escavadas na terra para contenção da água da chuva).

“Dessa forma, menos sedimentos se soltam desses caminhos, evitando que sejam arrastados para os cursos d’água. Seis lombadas foram construídas nessa extensão, o que favorece a redução da velocidade dos veículos que passam pelo local, minimizando riscos de atropelamento da fauna silvestre”, explicou o assistente socioambiental da Companhia, Fauster Bernardes.

A previsão é que, ainda em 2025, mais R$ 600 mil sejam destinados à proteção dos recursos naturais em Araxá. O investimento viabilizará o cercamento de áreas de preservação e, com o início do período chuvoso, o plantio de mudas de diferentes espécies. “Isso evita que as matas ciliares sofram devastação e que equinos e bovinos pisoteiem nascentes”, completou Bernardes.

Os produtores rurais apoiam a iniciativa. “Proteger o meio ambiente é assegurar a continuidade das vidas que se desenvolvem e convivem naquele meio. Em nossa propriedade, temos nascentes de bacias importantes que fornecem água para as necessidades das fazendas ribeirinhas e para o consumo urbano. A ação da Copasa incentivou a vizinhança a adotar práticas conservacionistas em toda a região”, afirmou o produtor rural Ronaldo Campos.

Sobre o Pró-Mananciais

A Copasa desenvolve o Pró-Mananciais como uma importante iniciativa de sua agenda ESG. O programa promove a mobilização da comunidade e de instituições parceiras, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento da população em relação à microbacia hidrográfica de sua região, estimulando a corresponsabilidade na preservação dos recursos hídricos.

Alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), o Pró-Mananciais é uma expressão concreta do propósito da Copasa de cuidar da água e gerar valor para as pessoas, demonstrando que é possível aliar o fornecimento de serviços essenciais à preservação das fontes de água e ao desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas.