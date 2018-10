Escolas da Prefeitura recebem alunos do Centro Educacional Infantil Vovó Sergia

O Centro Educacional Infantil Vovó Sergia encerrou as atividades e os pais dos alunos temiam pela falta de vaga para os filhos nas escolas da rede municipal, principalmente na região norte, local onde as famílias residem. A Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, tomou as medidas necessárias para acolher os 153 alunos.

A secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, destaca que conforme anunciou o prefeito Aracely de Paula, no programa Bom Dia Prefeito no dia 19 de outubro, a Administração Municipal está assumindo as crianças de 3 meses a 5 anos que ficaram com a atividades paralisadas por causa do fechamento do Centro Educacional Infantil Vovó Sergia. “Estávamos aguardando o fechamento oficial da escola para tomarmos as medidas necessárias para o acolhimento dos alunos. Fizemos um mapeamento dos Centros Educacionais Infantis (Cemeis) da região norte e vamos receber os 153 alunos em três unidades. Eles permanecerão na mesma turma, com os mesmos coleguinhas, não haverá problema de adaptação.”

Gessy explica que o Cemei Conceição Velasco está recebendo as crianças de 3 meses a 2 anos e 7 meses. Serão 17 alunos no Berçário I, duas turmas no Berçário II, uma com 15 e outra com 14 alunos. No Berçário III, terá uma turma com 22 alunos, totalizando 68 crianças. No Cemei Armindo Barbosa, também conhecido como Proinfância, foram criadas duas turmas de Maternal, uma turma com 18 e outra com 19 crianças: 37 alunos. O Cemei Cássio Barsante está recebendo duas turmas de 1º período uma com 12 e uma com 13 alunos, e outra de 2º período, com 21 alunos: total de 46 crianças. Para atender a demanda, 16 profissionais estão sendo contratados, com aproveitamento também de professores das escolas.

As famílias já estão procurando as escolas para matricular as crianças. Os pais devem levar cópia da certidão de nascimento, comprovante de endereço, cartão de vacinas atualizado e uma foto 3 x 4. As aulas começam na próxima segunda-feira, 29. A Secretaria de Educação, reunião as diretoras das 3 escolas reforçando a mensagem para que recebam da melhor forma os pais e as crianças. “Os alunos vão acompanhar todas as atividades do Cemei, as famílias estão conhecendo as unidades de ensino e se informando sobre o funcionamento delas. As diretoras disseram que os pais estão muito agradecidos ao Prefeito e à Administração Municipal. Achavam que a questão não seria resolvida esse ano, estão muito felizes em saber que os filhos vão estudar em unidades estruturadas, sendo acompanhados pela equipe pedagógica da secretaria”.

O prefeito Aracely ressalta que a Administração está acolhendo todas as crianças, dando a elas o mesmo atendimento que os alunos de todas as escolas municipais recebem. A Prefeitura não tem nada a ver com a situação jurídica da instituição, dos professores, das ações que correm na justiça, mas tem a ver com as crianças que não podem pagar o preço de algo que elas não fizeram. “É uma ação inteiramente social, estamos assumindo as crianças no final do ano letivo para que principalmente as mães possam ter tranquilidade para trabalhar e manter suas famílias. Gera custos para a Prefeitura nesse momento difícil, mas temos a responsabilidade social com as crianças e suas famílias. A Prefeitura dará todo o apoio para que elas sejam atendidas nas nossas unidades”.