Exposição Memória das Colchas está aberta para visitação gratuita até 20 de agosto

O aconchego trazido pelas colchas é sinônimo de reviver histórias e momentos marcantes da vida. Com esta proposta, a exposição Memória das Colchas, está disponível para visitação gratuita na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) até o dia 20 de agosto. A iniciativa é promovida em parceria com a Sicoob Crediara.

As 12 colchas presentes na exposição trazem consigo histórias de grandes momentos, que marcaram a vida de quem as teceu. A coordenadora do Ateliê de Tecelagem “Hermantina Drummond”, Adelina Rezende de Menezes, destaca o processo de curadoria da mostra. “Para buscar essas colchas, nós fomos atrás de tecelãs antigas ou de familiares. São pessoas que, de alguma forma, potencializaram esse ofício e trouxeram ele até aqui, onde nós estamos hoje”, conta.

“O objetivo da exposição é trazer uma lembrança que todos nós temos de uma colcha antiga, aquela que era utilizada na fazenda e que nos faz recordar nossos pais ou avós. Ao lado, temos as histórias das tecelãs, onde é contado em qual momento da vida elas produziram àquele material. Temos, por exemplo, o relato de uma colcha que foi produzida especialmente para um casamento. Cada uma tem um motivo especial para estar ali. Visitar a exposição é uma oportunidade de embarcar nestas memórias”, complementa Adelina.

A exposição está aberta à visitação gratuita na sede da FCCB até o dia 20 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Como extensão, ela também estará presente, durante o segundo semestre, nas agências da Sicoob Crediara de sete cidades da região: Araxá, Ibiá, Nova Ponte, Pedrinópolis, Perdizes, Santa Juliana e Tapira.