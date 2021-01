Governo de Minas inicia nesta semana a distribuição de seringas agulhadas para vacinação da Covid-19

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), inicia nesta semana a distribuição de seringas agulhadas para o interior do Estado. A ação faz parte do Plano Estadual de Vacinação para a Covid-19.

O governo mineiro se antecipou e deu início ao Plano de Contingenciamento ainda em setembro.

O Estado adquiriu 50 milhões de seringas agulhadas, das quais mais de 19 milhões já chegaram em território mineiro, e comprou 617 câmaras refrigeradas para armazenamento dos imunizantes.



O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (5) pelo secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, durante coletiva à imprensa. Segundo ele, a estruturação das ações do Governo de Minas irá garantir mais agilidade na aplicação dos imunizantes assim que o governo federal iniciar a sua distribuição.



“Estamos iniciando a logística para entrega, através das nossas superintendências e gerências regionais, para que estas seringas cheguem aos municípios e possam, no momento próprio, nesse plano antecipado do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), servir para a vacinação de toda população mineira”, afirmou o secretário adjunto, Marcelo Cabral.



A logística elaborada pela SES-MG também leva em conta uma vacinação gradual durante o ano – e não em uma data única.



Momento de atenção



Marcelo Cabral reforçou, ainda, que o momento é de atenção e que a população mineira continue tomando os devidos cuidados até que a vacina esteja disponível. De acordo com o secretário adjunto, as festividades do final do ano passado podem contribuir para o aumento da transmissão da doença.



“Infelizmente, no final do ano houve um relaxamento no que se refere aos cuidados. A partir do final do ano, com as reuniões e comemorações que eventualmente tenham se realizado sem os maiores cuidados, os reflexos serão verificados, objetivamente, 14 dias após estes eventos”, observou.



Cabral ainda destacou a importância da conscientização das pessoas em continuar utilizando a máscara, realizando a higienização adequada, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações para que Minas continue com os resultados alcançados até agora. Minas Gerais é o estado com a menor taxa de mortalidade no Brasil por milhão de habitante.



“Qualquer esforço será em vão caso as pessoas não tomem este cuidado. E isto tem reflexos na rede assistencial, na ocupação de leitos, o que requer de todos nós cidadãos os cuidados”, finalizou.