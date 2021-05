Homem é preso com maconha no bairro Ana Antônia

Na noite de ontem (24), após denúncias acerca do tráfico de drogas, durante operação policial no bairro Ana Antônia, a Polícia Militar prendeu um homem por envolvimento com o tráfico.

A PM abordou um suspeito, de 27 anos, na condução de uma motocicleta. Durante busca pessoal, foi localizado, em sua posse, um tablete grande de maconha, com peso aproximado de 125 gramas.

O autor informou que em sua residência havia mais drogas, sendo localizadas no imóvel cerca de 62,5 gramas de maconha. De acordo com a PM, o autor é conhecido no meio policial e possui diversas passagens.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A droga foi apreendida, assim como a motocicleta do suspeito.