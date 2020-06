Inaugurado o novo Fórum de Araxá

Foto: Divulgação / Dep. Bosco

A nova sede do Fórum Tito Fulgêncio foi inaugurada na tarde desta segunda-feira (29), em Araxá. O local fica ao lado do Centro Administrativo, na avenida Rosália Isaura de Araújo, e ocupa uma área de 6,3 mil m². As obras duraram 1 ano e cinco meses, com investimento de R$ 17,8 milhões.

O novo fórum pode abrigar até 11 varas, Juizado Especial e demais setores judiciários para atendimento à comunidade. Araxá também recebe a 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, com a redistribuição de processos, e a 1ª Vara passa a denominar-se Criminal e de Execuções Penais.

Autoridades como o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Missias de Morais, o diretor do Fórum, juiz José Aparecido Fausto de Oliveira, o prefeito Aracely de Paula, o deputado estadual Bosco, o promotor Márcio Oliveira Pereira, dentre outros, participaram da reservada solenidade em função da pandemia.