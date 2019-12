Instalação no espelho d’água do Teatro Municipal surpreende visitantes

Laura Dias está em Araxá a passeio. Ela é de Patrocínio e, de férias, resolveu conhecer a região central e ficou surpresa com o que viu. “É simplesmente lindo. O teatro em si é moderno e em cima essa fonte tá maravilhosa, cheia de bolas de Natal. A gente não quer sair daqui”, diz.



A obra que encanta turistas e araxaenses é da arquiteta Fernanda Fava. A instalação tem 27 esferas iluminadas e coloridas, de 50 e 60 centímetros de diâmetro, que se movimentam sobre a lâmina d’água. “É bonito e atraente. A gente não cansa de ver e fica acompanhando os movimentos. Dá vontade de levar pra casa”, brinca a dona de casa, Maria José Peixoto.



As esferas mudam de cor a cada dia. O espetáculo nunca é o mesmo. “Esta instalação lúdica propõe uma experiência de devaneio a partir da imagem da luz flutuando na transparência da água. Vale a pena experimentar essas sensações” , convida a arquiteta Fernanda Fava.



Quem já visitou a instalação, recomenda. “Achei bacana, destaca a cidade. Isso nos ajuda a entrar no clima do Natal, alegra a cidade, fica no coração das pessoas” diz o caldeireiro Lucas da Silva.



Um presente de Natal



O circuito Caminhos de Luz é uma exposição interativa composta por obras de artes visuais (esculturas e instalações) em espaço público aberto nas praças da cidade de Araxá. Todas as atrações são gratuitas e vão ser exibidas diariamente, no período de 25 dias de 18h às 6h.



O “Caminhos de Luz” é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster da CBMM e patrocínio da Cemig; apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e ACIA.



Serviço

CAMINHOS DE LUZ

Data: de 01 a 25/12

Local: Parque do Cristo, Avenida Antônio Carlos e Avenida Imbiara

Horário: de 18h às 06h

Exposição gratuita