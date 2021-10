Isabella Lacerda e Henrique Avancini vencem o XCO em Araxá

Henrique Avancini vence a etapa de Araxá da CIMTB Michelin pela 8ª vez consecutiva e confirma favoritismo neste domingo (3). Na feminina, Isabella Lacerda teve uma vitória muito emotiva, após quatro anos fora das pistas e manteve a liderança geral. José Gabriel ficou em 2º no XCO e garantiu a liderança na classificação geral e vai com a camisa amarela para a 3ª etapa do campeonato, em Taubaté.

José Gabriel tentou uma estratégia diferente na corrida de XCO, após tentar segurar os ataques de Avancini na prova de XCC de ontem. Ele atacou já na primeira volta, com Avancini na roda. Os ataques duraram até a 3ª volta, quando o favorito contra atacou e manteve a liderança até o final da prova.

José Gabriel se manteve na vice posição, com as promessas brasileiras da sub-23, Gustavo Xavier e Alex Malacarne, que ficaram em 3º e 4º. Guilherme Muller fechou o pódio na 5º colocação.

Feminino

Com a largada ao meio dia, o calor marcou a prova da Super Elite feminina. Assim como no XCC de ontem, Karen Olímpio largou muito forte e fez a primeira volta com folga na liderança. A atleta chegou a abrir mais de um minuto de Isabella Lacerda, Hercília Najara, Letícia Cândido e Luma de Carvalho, que vinham logo atrás.

Mas, a pressão das adversárias e o calor levaram a líder a mudar a estratégia na parte técnica da pista, o que levou a uma queda na segunda volta. “Eu ainda estou entendendo o que aconteceu. Quando estava isolada na frente, preferi evitar o salto do rock garden e passar pela linha mais fácil, mas errei e infelizmente perdi o contato com a ponteira”, disse Karen.

Isabella assumiu a liderança e não largou mais, administrando as investidas de Letícia, que chegou a encostar, mas não conseguiu manter a pressão. Letícia fechou em 2º, Hercília em 3º, Karen em 4º e Luma em 5º