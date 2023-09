Jazz e Blues no Horizonte Perdido: festival tem edição garantida em 2024

O Festival de Música de Araxá terminou neste domingo (10) e foi considerado um sucesso pela organização. Durante três dias centenas de pessoas curtiram o melhor do jazz e do blues a 1230 metros acima do nível do mar durante o Open de Voo Livre, com mais de 200 paragliders colorindo o céu. “A música tem a ver com o ser humano, com a natureza e o esporte. Tudo se integra e se eleva”, diz o contrabaixista suíço Stephan Kurmann.

O trio formado por Kurmann, André Queiroz (bateria) e Magno Alexandre (guitarra) encerrou as atividades do festival. No palco, montado ao lado da rampa de saltos, também se apresentaram Bejazz Street Band, Camilla Bortolato, Gil Reis Trio, MW Trio, Bruno Castro, Manga Rosa, Tiago Martins Quinteto e Mauro Hector Trio. “O balanço é muito positivo. Conseguimos unir forças e entregamos uma experiência maravilhosa para o público, com shows inéditos”, ressalta o organizador Tiago Martins.

Segundo o produtor do evento, Daniel Nacati, o festival volta ainda mais ousado em 2024. “Já estamos em clima de próxima edição, já pensando no que podemos trabalhar para fazermos um festival ainda melhor e maior. O público merece”, diz.

O Festival de Música de Araxá

Essa foi a quarta edição do Festival de Música de Araxá, a primeira na rampa do Horizonte Perdido. Além de músicos renomados, a iniciativa contou com estrutura de palco e diversas opções gastronômicas. A ação cultural se integrou aos outros eventos realizados no local no mesmo período, como o Pré-Mundial e Campeonato Brasileiro de Parapente e o Desafio do Horizonte de Mountain Bike e Trail Run.

O Festival de Música de Araxá foi uma realização da Nota Certa Escola de Música, com o patrocínio máster da CBMM. As atividades culturais foram realizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Governo Federal. Apoio: Prefeitura Municipal de Araxá.