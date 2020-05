Jovem é preso com drogas na região central de Araxá

Na noite de sexta-feira (22), durante operação policial na área central de Araxá, ao patrulhar pela rua do Garimpo, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares perceberam três pessoas em atitude suspeita. Ao proceder a abordagem, um dos indivíduos (24 anos), arremessou algo em um corredor de acesso a um barraco de fundos da residência.

Foi constatado que o objeto dispensado se tratava de um tablete de maconha. A PM procedeu busca no barraco em que o autor (24 anos) reside. No local, a PM localizou certa quantia em dinheiro, quatorze papelotes de cocaína, um “pino” da mesma substância, além de seis porções da substância conhecida por cocaína “escama de peixe”.

Na geladeira da residência, foi localizado um invólucro transparente contendo vinte e uma porções de maconha hidropônica além de outros dois tabletes de maconha, uma balança digital em pleno funcionamento e um pedaço de papel filme.

A ação da PM contou com o apoio da cadela farejadora Blush, que ajudou a localizar mais dois tabletes de maconha. Diante do exposto, o autor de 24 anos recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas sendo conduzido juntamente com todo o material apreendido.