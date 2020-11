Jovem é preso com tablete de maconha no bairro Tiradentes

Na terça (10), por volta das 20h, a Polícia Militar realizava operação no bairro Tiradentes, quando visualizou um autor muito conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, em atitude suspeita.

Ao passar perto de um poste de energia, o suspeito “dispensou” algo no chão e continuou andando. Ele, que tem 24 anos, foi abordado e em sua posse localizado um aparelho celular e certa quantia em dinheiro. Ao verificar o que ele havia dispensado, foi constatado se tratar de um tablete de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo o material apreendido.