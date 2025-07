Jovem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas em praça no bairro São Pedro

Na noite de terça-feira, 29 de julho de 2025, uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 19 anos e na apreensão de um menor de 17 anos por envolvimento com o tráfico de drogas em Araxá.

A ocorrência teve início por volta das 22h, após o sistema de videomonitoramento identificar movimentações suspeitas na praça Antônio Alves da Costa, localizada no bairro São Pedro. Segundo as informações repassadas aos militares, dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes no local.

Assim que perceberam a chegada da guarnição policial, os suspeitos tentaram fugir. Um deles chegou a engolir parte da droga. Apesar da tentativa de evasão, ambos foram alcançados e abordados pelos policiais. Durante a revista, foram encontradas duas buchas de maconha e uma quantia em dinheiro com os suspeitos.

Diante dos fatos, o jovem de 19 anos recebeu voz de prisão em flagrante e o adolescente foi apreendido. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição do delegado de plantão para os devidos procedimentos legais.