Jovem é preso por tráfico de drogas no Centro

Na noite de 4 de setembro de 2025, por volta das 23h, a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos por tráfico de drogas durante patrulhamento pela avenida Vereador João Sena, no Centro de Araxá.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares avistaram o suspeito, já conhecido no meio policial, que, ao perceber a aproximação da viatura, abaixou a cabeça e atravessou a avenida rapidamente. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontradas 15 pedras de crack e uma quantia em dinheiro. O jovem confessou que estava comercializando a droga.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão, juntamente com o material apreendido.