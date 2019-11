Jovem morre em acidente de moto

Foto: Willian Tardelli

Uma jovem de 19 anos perdeu a vida em um acidente de trânsito, na noite de ontem (25), no cruzamento entre as ruas Dona Maroca e Luiz Colombo no bairro Sagrada Família. De acordo com a Polícia Militar, Keiniditeli de Lourdes da Silva estava na garupa de uma moto que se envolveu no acidente. Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta não teria parado na esquina e acabou batendo em uma caminhonete.

O motorista da caminhonete L.A.C. (44 anos) relatou que ainda tentou evitar a batida, mas a moto atingiu a lateral de seu veículo.

O condutor da moto foi identificado como R.M.J. (21 anos). Logo após o acidente, o jovem conseguiu se levantar, pediu alguém para acionar o Corpo de Bombeiros e fugiu.

Keiniditeli de Lourdes da Silva ficou desacordada no local. Os bombeiros atenderam a jovem, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Pouco tempo depois, o condutor voltou ao local do acidente sem a moto. Os policiais militares fizeram levantamentos e constataram que ele era inabilitado.

A moto foi apreendida e o jovem conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.