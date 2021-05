Jovens são presos com crack e maconha no Max Neumann

No último sábado (29), durante operação policial no bairro Max Neumann, após denúncias acerca do tráfico de drogas, a Polícia Militar prendeu dois jovens por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os militares visualizaram uma pessoa saindo de um imóvel, em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o suspeito levou um objeto à boca e engoliu, sendo possivelmente drogas.

No imóvel alvo das denúncias foram abordados os dois autores, de 21 e 22 anos, sendo localizados:

– uma balança digital de precisão;

– duas pedras grandes de crack, as quais se fracionadas, renderiam aproximadamente trinta pedras do tamanho usualmente comercializado;

– três porções de maconha;

– certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material apreendido.