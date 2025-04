Kira Böhm (ALE) e Ulan Galinski vencem o emblemático Cross Country Olímpico da CiMTB em Araxá

O Complexo do Barreiro esteve lotado durante todo este domingo (30), no terceiro e último dia da etapa de abertura da Copa Internacional de Mountain Bike. E quem compareceu à 22ª edição do evento no município, que se consagra cada dia mais como a Capital Mundial do Mountain Bike, assistiu a disputas emocionantes e de tirar o fôlego do começo ao fim. Na Elite Feminina do Cross Country Olímpico (XCO), vitória da jovem ciclista alemã Kira Böhm, em seu primeiro ano de elite. Já na Elite Masculina, triunfo brasileiro, com o baiano Ulan Galinski no lugar mais alto do pódio.

A primeira de quatro etapas da Copa Internacional reuniu mais de 900 ciclistas durante os três dias de evento no Grande Hotel. Ao todo, 17 países foram representados nas mais diversas categorias: África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Israel, México, Portugal, Suíça, Letônia, República Tcheca e Ucrânia. Nas Elites, foram ofertados 110 pontos aos campeões no ranking mundial, pelo evento ter classificação HC (Hors Class). Dez pontos foram oferecidos aos campeões do Short Track (XCC) na sexta-feira (28/3) e outros 100 para os campeões deste domingo no XCO.

Elite Masculina

A principal prova entre os homens no evento teve trocas de posições do começo ao fim. Nas primeiras quatro voltas, a liderança foi alternada entre Martins Blums, da Letônia, e Ondrej Cink, da República Tcheca. A partir da quinta volta, os brasileiros foram dominantes. Primeiro, com Ulan Galinski assumindo a liderança, acompanhado de Mathias Fluckiger, da Suíça. E depois, com o paulista Gustavo Xavier fazendo companhia ao trio, chegando a se isolar na liderança durante a sétima volta. Na penúltima volta, Ulan alcançou Gustavo para só atacar na metade da volta final e garantir a vitória.

Além de Ulan e Gustavo nas duas primeiras colocações, o pódio da Elite Masculina teve ainda Mathias Fluckiger. A quarta colocação ficou com o Brasil, representado pelo paranaense Alex Malacarne, e Leon Kaiser, da Alemanha, completou o Top 5. Nas dez primeiras colocações também ficaram os atletas Ondrej Cink, Julian Schelb (Alemanha), Martin Blums, Lennart Krayer (Alemanha) e Joel Fernando (Argentina).

“Não tenho palavras para descrever o que vivi aqui. Representar o meu país, com a bandeira do Brasil no peito, é o que eu sempre sonhei. A lista de confirmados estava muito forte, por isso eu sabia o tamanho da pressão que carregava. Mas, quando acordei, prometi para mim mesmo que daria o meu melhor”, disse Ulan Galinski. “Mais do que a performance, fiquei feliz com minha leitura de prova. Estive sempre bem posicionado, respondendo aos ataques. Larguei para vencer e não queria deixar a vitória escapar, mesmo que estivesse competindo contra diversos ciclistas que já ganharam etapas da Copa do Mundo”, completou Ulan, que venceu pela primeira vez o Hors Class de Araxá.

Embora não tenha conquistado a vitória, Gustavo Xavier saiu bastante satisfeito com sua performance, pois teve força e atitude para sair do 13º lugar na primeira volta e alcançar a liderança do pelotão nas voltas 6 e 7, perdendo a liderança apenas nos quilômetros finais.

“Fiz uma preparação muito boa para chegar aqui em Araxá, então espero ter ótimas performances também nas etapas da Copa do Mundo que teremos nas próximas duas semanas. Foi um dia muito bom, que espero repetir”, comentou Gustavo.

Elite Feminina

Entre as mulheres, o Top 10 contou com oito brasileiras. Apenas as duas primeiras colocadas foram estrangeiras: a campeã Kira Böhm, da Alemanha, e a chilena Catalina Vidaurre. Entre o terceiro e o décimo lugares, apenas brasileiras: Raiza Goulão, Karen Olimpio e Isabella Lacerda completaram as cinco primeiras posições, seguidas por Hercília Najara, Sabrina Oliveira, Liege Walter, Iara Caetano e Luiza Euzébio.

Tanto para a campeã quanto para a vice, a prova foi marcada por dificuldades que poderiam tê-las tirado dos dois lugares mais altos do pódio ao final das sete voltas. Enquanto Kira teve que reparar um furo no pneu, Catalina sofreu uma forte queda quando liderava e precisou se contentar com o segundo lugar.

“Eu amo demais correr aqui no Brasil. É uma pista muito divertida. Definitivamente senti o peso do calor, mas era aceitável. Apenas tentei acelerar e, ao mesmo tempo, poupar as pernas quando possível, porque temos duas etapas da Copa do Mundo pela frente”, avaliou Kira. “Sobre a pista de Araxá, além de ser divertida, é bastante técnica. Tem vários saltos e subidas íngremes. É uma das minhas favoritas no circuito”, finalizou a campeã.

“Uma prova muito dura. O calor aqui é diferente, um pouco sufocante, embora não tenha sido um problema para mim. A pista é puro entretenimento, porque tem vários altos e subidas. Ou seja, você se desgasta tanto na subida quanto na descida”, afirmou Catalina. “Tive uma queda forte na terceira volta, mas, por sorte, não afetou minha bicicleta. Depois disso, busquei completar bem a corrida e terminar em uma boa colocação”, concluiu a ciclista chilena.

A melhor brasileira entre as mulheres, Raiza Goulão, superou desafios para fechar no Top 3. “Foi uma prova desafiadora para mim, porque precisava ter um bom desempenho e, ao mesmo tempo, não podia colocar o pé no chão, pois estou com uma fratura no pé esquerdo, sofrida há cerca de dez dias, em um treino aqui em Araxá”, revelou Raiza.

“Me entreguei 100%. Minha estratégia foi fazer uma prova progressiva, focando só em mim e observando como meu corpo respondia volta a volta. Foi um ótimo aquecimento para a rodada dupla da WHOOP UCI Mountain Bike World Series, pois, nas próximas semanas, a lista de largada será totalmente diferente. Agora, é hora de colocar o pé para cima e descansar. E também agradecer e parabenizar a CiMTB por realizar um evento incrível aqui em Araxá. A prova mais desejada do Brasil. A pista mais almejada, temida e divertida”, concluiu.

Sub-23 Masculino e Feminino

As disputas da Sub-23 Masculino e Feminino seguiram o nível das Elites, com altíssimo nível de competição e pelotões repletos de feras do Brasil e do exterior. Entre os homens, a vitória ficou com o atual campeão europeu da categoria, Finn Treudler (Suíça). Já entre as mulheres, a vencedora foi a ciclista do Reino Unido, Ella Maclean-Howell.

No Top 10 entre os homens, estiveram também Paul Schehl (Alemanha), Nikolaj Ehlers (Dinamarca), Fabian Eder (Alemanha), Antonio Gomez (Colômbia), Luca Peter (África do Sul), Eiki Leôncio, Guilherme Freitas Galvão, Joaquín Reyes (Argentina) e Erik Pereira. Já no Top 10 entre as mulheres, garantiram lugar no pódio, ao lado de Ella, as atletas Luiza Cocuzzi, Laura Camila (Colômbia), Carolina Ferreira, Ana Laura Oliveira, Ana Beatriz Duwe e Maria Luiza Duwe.

Todos os resultados da etapa

Para conferir todos os resultados e saber quem foram os ciclistas que largaram na frente nas mais de 50 categorias da CiMTB em 2025, basta acessar o site do SeuEsporte.App: https://seuesporte.app/live/.