Luiz Humberto França lança livro na Argentina

A Caçada, quinto livro do jornalista e escritor Luiz Humberto França, foi traduzida para o espanhol e lançada em agosto em Buenos Aires. A divulgação aconteceu, na Caburé Livros, tradicional livraria do Bairro San Telmo, um dos mais antigos da capital. Com tradução de Flávia Braga, a obra teve nova diagramação, capa, contracapa e ganhou o título de La Caceria, A Caçada em espanhol. “Acompanhei de perto todo o processo de tradução, adaptação para que a obra mantivesse a mesma proposta do original brasileiro, incluindo as ilustrações”, esclarece França.

Para ele, ter um título em espanhol abre muitas portas e a possibilidade de entrar num mercado com enorme potencial. “São vários países com grandes feiras literárias e que consomem bem. Os argentinos por exemplo, leem mais que os brasileiros. Lá 70 por cento da população é leitora, mesmo vivendo uma crise econômica e o livro custando em média 10 mil pesos, o equivalente a 70 reais”.

Durante sua estada na Argentina, França conheceu autores locais e mediou uma mesa com mais 10 autores brasileiros de diversas regiões do país, que também foram selecionados no projeto Caravana Buenos Aires, iniciativa do Caravana Grupo Editorial. “A mediação Foi um desafio proposto pela editora e que aceitei na hora, mesmo sem conhecer nenhum dos convidados. Foi uma imersão na riqueza de talentos brasileiros de diversos estilos, que só descobri indo para outro país”

LA CACERIA

O livro tem como ponto de partida fatos reais acontecidos no final da década de 80 no distrito de Itaipu, entre Araxá e Perdizes. Ocorrências que mobilizaram a imprensa, a polícia e alarmaram os moradores. “Fiz essa obra para que as novas gerações conheçam situações acontecidas há 35 anos e que fazem parte da nossa história”.

França explica que por ser uma obra literária, foi relevante usar uma pitada de ficção. “É um elemento importante na construção de locais e personagens típicos da região. E nasceram de pesquisas feitas em Itaipu, para facilitar a leitura, ambientar e contextualizar as ações”

O livro em português pode ser encontrado na Livraria Nobel. A versão em espanhol está à venda no site da Editora Caravana que é: www.caravanagrupoeditorial.com.br