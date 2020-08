Menor é apreendido com maconha que estava escondida no terreno de uma creche

Na noite de ontem (4), durante operação no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas. Os militares flagraram um adolescente muito conhecido no meio policial. Quando o suspeito percebeu a presença da PM, acabou tentando dispensar algo.

Foi procedida a abordagem ao menor infrator (17 anos), sendo localizada certa quantia em dinheiro com ele, além de uma munição intacta de calibre 380.

Os policiais militares perceberam que havia marcas de pés na parede de uma creche bem próxima ao local da abordagem. Ao proceder a verificação, foi constatado que nos fundos da creche havia um vidro de uma janela quebrado.

No interior do imóvel foi localizada uma sacola com uma balança digital e 44 buchas grandes de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas e todo o material apreendido.

Ainda de acordo com a PM, o menor foi apreendido no dia 14 de maio por ter guardado drogas em um centro de convivência do mesmo bairro.