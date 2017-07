Minas Gerais inicia campanha na internet contra a violência doméstica

Fruto de parceria entre Polícia Civil e Secretaria de Políticas para as Mulheres, ação promove alerta contra relacionamentos abusivos, a partir da hashtag #NãoéAmorQuando.

A partir desta quarta-feira (19/7), começa a ser compartilhada nas redes sociais a hashtag “NãoéAmorQuando”, como uma forma de alerta contra os relacionamentos abusivos.

A campanha, criada em junho deste ano pelo Governo Federal, chega a Minas Gerais em razão de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) – com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e a Academia da Polícia Civil (Acadepol) – e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, órgão da União.

As artes trazem mensagens como “#NãoéAmorQuando você se sente forçada a ter relações sexuais; você é chamada por expressões pejorativas para diminuir a sua autoestima; você se sente humilhada, isolada, perseguida, insultada, ridicularizada; e seus bens ou objetos pessoais são tomados”.

De acordo com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, delegada Danúbia Quadros, “a campanha alerta para os relacionamentos abusivos nos quais, muitas das vezes, as vítimas sofrem caladas, por medo ou por não saberem seus direitos. Por isso a importância de divulgar cada vez mais os diretos das mulheres e, principalmente, a lei Maria da Penha”, aponta.

Qualquer pessoa também pode denunciar a violência contra a mulher pelo disque 180”, observa.

As peças da campanha estão disponíveis no site da PCMG e serão diariamente compartilhadas pelo facebook da PCMG.