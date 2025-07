Mosaic divulga Balanço Socioambiental para comunidades vizinhas

Reconhecida como uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, a Mosaic reforçou em 2024 seu compromisso socioambiental nos estados de Goiás, São Paulo, Paraná, Sergipe e Minas Gerais. No período, a empresa realizou diversas iniciativas socioambientais que contemplaram milhares de pessoas. Programas como o de Educação Ambiental e Cidadania (PEAC), o Edital da Água, o Horta Educa e a Campanha de Arrecadação de Alimentos impulsionaram o desenvolvimento social nas comunidades próximas às suas operações.

No último ano, a Mosaic preservou mais de 3.200 hectares de áreas ambientais em Catalão e Ouvidor (GO). Por meio do PEAC, promoveu 133 atividades em sete comunidades, reunindo mais de 5.500 participações. A cultura de segurança também foi reforçada com a realização de dois simulados do Plano de Ação de Emergências de Barragens (PAEBM).

A unidade se destacou ainda pelo suporte a pequenos e médios produtores, a partir do Programa de Arrendamento Social, que destinou 1.000 hectares de propriedades da empresa que estão em desuso para atividades agropecuárias. Pelo Edital da Água, apoiou a horta sensorial da Associação B13, beneficiando 250 famílias. Já a Campanha de Arrecadação de Alimentos entregou 18 toneladas de alimentos a famílias vulneráveis, atendendo mais de 4.000 pessoas em 26 instituições.

Em Cajati (SP), a operação da Mosaic contribuiu para a conservação de mais de 2.700 hectares de áreas verdes. Ao todo, foram realizadas 80 atividades socioambientais com cerca de 3.600 participantes por meio do PEAC, além de treinamentos e simulado de segurança com a comunidade pelo PAEBM.

No âmbito social, 19 escolas municipais foram contempladas pelo Programa Horta Educa, que forneceu materiais pedagógicos voltados a trabalhar o tema da alimentação saudável em sala de aula. A ação também resultou na construção da primeira horta sensorial acessível do município, na EMEB Jardim São José.

O Edital da Água levou saneamento básico à comunidade indígena Guarani Tupã Reko, localizada próxima ao município de Registro (SP), e a campanha do Dia Mundial da Alimentação doou 40,8 toneladas de alimentos para mais de 12.400 pessoas na região do Vale do Ribeira.

Os impactos positivos gerados pela Mosaic também foram registrados em Paranaguá (PR). Foram realizadas 71 ações socioambientais, com quase 3.000 participações em campanhas educativas, bem como o curso Agentes Ambientais Mirins na Escola Municipal José de Anchieta, que anualmente capacita turmas para serem multiplicadores da transformação em suas respectivas comunidades.

A empresa também apoiou o plano de arborização urbana do município, com o plantio de mudas em avenidas movimentadas da cidade. O projeto desenvolvido a partir do Edital da Água ajudou a melhorar o sistema de captação e abastecimento hídrico na Colônia Maria Luiza, ampliando o atendimento para mais 50 famílias. Já a campanha do Dia Mundial da Alimentação doou 8,2 toneladas de mantimentos, o que beneficiou mais de 2.500 pessoas. Por fim, oficinas de artesanato para mulheres e programas de adoção de animais também se destacaram, com o apoio de 80 voluntários.

Por sua vez, o Complexo Taquari-Vassouras, em Sergipe, conduziu ações sociais em Japaratuba, Capela e Laranjeiras. Entre os destaques, a Agroindústria Quilombola de Patioba recebeu materiais de construção para a implantação de uma cozinha comunitária, além de cursos de capacitação para 50 mulheres. A unidade também realizou 15 ações voluntárias, impactando mais de 5 mil pessoas, e arrecadou 8,2 toneladas de alimentos para 23 instituições.

“Nós atuamos com responsabilidade socioambiental e compromisso com as comunidades vizinhas. Por meio de programas adaptados a cada região, buscamos resultados concretos e melhor qualidade de vida. Nosso objetivo é que a produtividade no campo também ajude no desenvolvimento social das comunidades onde estamos presentes”, afirma Paulo Eduardo, diretor de Public Affairs e Governo da Mosaic.

Em Minas Gerais, unidades Mosaic também marcaram presença nas comunidades com projetos sociais

As unidades de Araxá, Tapira, Patrocínio e Uberaba, em Minas Gerais, também apresentaram resultados expressivos, reafirmando o compromisso da Mosaic com a sustentabilidade e o fortalecimento das comunidades vizinhas.

Em Patrocínio, foram realizadas 115 atividades de sensibilização ambiental com mais de 7 mil participantes, além da instalação de 65 fossas ecológicas em comunidades rurais com recursos do Edital da Água, possibilitando o tratamento diário de mais de 40 mil litros de esgoto. Em 2024, a Campanha de Arrecadação de Alimentos, liderada pela companhia no município, doou 60 toneladas, beneficiando mais de 17 mil pessoas.

A unidade de Araxá foi responsável pela preservação de 335 hectares de áreas ambientais. O Horta Educa promoveu a entrega de 5 hortas sensoriais, que beneficiaram 6 mil crianças de 18 escolas municipais. No último ano, a Campanha de Arrecadação Alimentos entregou 14 toneladas de mantimentos, beneficiando 30 instituições do município, que ao todo atendem mais de 4 mil pessoas. Uma parceria com a instituição Movart possibilitou a implantação de horta sensorial acessível que reaproveita a água da chuva no processo de cultivo, melhoria que fez a diferença na vida de cerca de 500 pessoas.

Em Uberaba, a empresa promoveu ações de educação ambiental que impactaram mais de 7.500 pessoas. Outra iniciativa realizada foi o PróFuturo, que beneficiou 29 propriedades rurais com apoio técnico e doação de insumos. Com a entrega de duas hortas sensoriais, mais de 8 mil alunos de 19 escolas municipais também foram impactados positivamente. Além disso, a Campanha de Arrecadação de Alimentos doou 28,6 toneladas para famílias da região, atendendo a mais de 8 mil pessoas.

Por fim, no município de Tapira, a Mosaic realizou 75 atividades de educação ambiental que contaram com mais 4 mil participações, bem como 15 ações voluntárias, impactando mais de 5 mil pessoas. A Campanha de Arrecadação de Alimentos possibilitou o atendimento de 23 instituições, a partir de 8,2 toneladas de mantimentos doados. Destaque para a ação voltada a pessoas com deficiência realizada em parceria com a ONG Corrente do Bem: além da revitalização de uma oficina que atende este público, foram adquiridas cadeiras de rodas, muletas, bengalas, andadores e cadeiras de banho.

Corrente solidária que fez a diferença para mais de 81 mil pessoas

Na busca de promover mudanças significativas, o Programa Voluntários, por meio de seus 23 comitês, ampliou a sua atuação nos municípios onde a Mosaic está presente. Ao todo, foram realizadas 153 ações junto a comunidades vulneráveis e organizações da sociedade civil. Campanhas como a de Arrecadação de Alimentos, apoio emergencial ao Rio Grande do Sul no cenário de enchentes, doação de sangue e muitas outras, quando somadas, beneficiaram mais de 81 mil pessoas, demonstrando o poder da colaboração e solidariedade.