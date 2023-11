MTB: Venda de ingressos para Copa do Mundo de Araxá inicia-se nesta quarta

Os apaixonados pelo ciclismo poderão garantir a partir desta quarta-feira (1/11) seus ingressos para a edição inédita da Copa do Mundo UCI de Mountain Bike em Araxá. O evento acontecerá entre os dias 18 e 21 de abril de 2024, na pista do Grande Hotel Termas de Araxá. O passaporte que for adquirido, pessoal e intransferível, pode ser de 1 a 4 dias e os valores variam entre R$ 150 (1 dia) a R$ 300 (4 dias), mais a taxa de conveniência. Para fazer a compra, basta acessar: https://www.ticketsports.com.br/e/uci-mountain-bike-world-series-arax-37338.

Enquanto estudantes e idosos (pessoas acima de 60 anos) terão 50% de desconto na compra dos passaportes, a organização preparou um desconto super especial de 80%, para os moradores da cidade-sede, Araxá. Crianças, de até 9 anos, não pagam entrada, ou seja, garantindo assim 100% de desconto, porém também devendo fazer o cadastro no sistema de venda de ingressos.

O fato de o passaporte ser pessoal e intransferível, significa que não será permitido outra pessoa usar o ingresso. Em todos os casos, será feita a conferência do documento com foto, com o nome impresso no passaporte na portaria do evento. Se o nome não for o mesmo da pessoa, a mesma será impedida de entrar e terá que comprar um novo passaporte.

Moradores de Araxá

O código especial de desconto dos moradores de Araxá será entregue no Araxá Center Shopping, na Academia Bluefit (Rua Domingos Di Mambro, 850), das 5h às 23h de segunda a sexta-feira e das 7h às 22h nos sábados e domingos, mediante apresentação de comprovante de endereço (contas de água, luz, telefone etc) e documento com foto. Será feita a entrega de, no máximo, dois cupons para cada pessoa. Vale ressaltar que existe um número limitado de ingressos colocados à venda para moradores de Araxá.

Estudantes

O estudante deverá levar seu documento de estudante com data de validade e apresentar o comprovante de pagamento da matrícula ou mensalidade. Se não apresentar o documento, deverá pagar a diferença do valor do passaporte sem o desconto de estudante. Vale ressaltar que existe um número limite de ingressos colocados à venda para estudantes..

Idosos

Será feita a conferência do documento com foto, com o nome impresso no passaporte, na portaria do evento. Se o nome não for o mesmo, a pessoa será impedida de entrar e terá que comprar um novo passaporte. Vale ressaltar que existe um número limite de ingressos colocados à venda para idosos.

Menores de 9 anos

Crianças de até 9 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, terão entrada livre, mas deverão fazer seu cadastro no sistema de venda de ingressos. Assim que o responsável colocar a data de nascimento o sistema já dará o desconto automaticamente se a criança tiver até 9 anos.É obrigatório levar documento com foto da criança para apresentar na entrada.

Ingressos sem desconto (adultos)

Será feita a conferência do documento com foto, com o nome impresso no passaporte, na portaria do evento. Se o nome não for o mesmo, a pessoa será impedida de entrar e terá que comprar um novo passaporte. Vale ressaltar que existe um número limite de ingressos colocados à venda.