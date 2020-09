Mulher de 41 anos é a 22ª vítima de Covid-19 em Araxá; mais 59 casos positivos e 18 recuperados foram registrados em 72 horas

Uma mulher de 41 aos é a 22ª morte registrada por Covid-19 em Araxá, de acordo com o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (14). O Comitê de Enfrentamento não divulgou se ela tinha comorbidades.

Mais 59 casos positivos foram registrados nas últimas 72 horas, e outras 18 pessoas se recuperaram da doença nesse período. Atualmente são 240 pessoas em monitoramento e outras 62 aguardam resultado.

Até o momento o boletim registrou 3.590 casos investigados, 1.206 positivos, 944 recuperados e 2.322 descartados. Dentro desse levantamento, são 66 óbitos apurados, com 43 descartados e 22 positivos em decorrência da Covid-19. Um óbito está sendo investigado no momento.



Os leitos de UTI estão com sete pessoas internadas (35% de ocupação), sendo quatro pacientes de Araxá, dois de Santa Juliana e um de Ibiá. Os leitos de enfermaria estão com 16 pessoas internadas (22,2% de ocupação), sendo 11 de Araxá, dois de Santa Juliana, um de Pedrinópolis, um de Sacramento e um de Ibiá.

