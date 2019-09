PM apreende adolescentes por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (24), durante realização de operação no bairro Bom Jesus, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares abordaram três pessoas em atitude suspeita. Durante as buscas, foi localizada certa quantia em dinheiro com dois adolescentes de 16 anos, já com um menor de 13 anos, nada foi encontrado.

Entretanto, próximo ao local em que os infratores estavam, a Polícia Militar localizou uma balança de precisão e uma sacolinha com uma pedra de crack, que se fracionada, renderia cerca de 50 pedras do tamanho usualmente comercializado.

Também foi localizada uma carteira de habilitação e um cartão de crédito em nome de A.L.S.J, que foi utilizado como penhora para a aquisição de entorpecentes com os infratores. Diante do exposto, os adolescentes foram apreendidos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia.