PM divulga balanço de operações do feriado prolongado em Araxá com prisões de sete foragidos e detenção por tráfico de drogas

A Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira, 24 de novembro, o balanço das operações realizadas durante o feriado prolongado em Araxá. As ações, ocorridas entre os dias 19 e 23, resultaram na prisão de sete foragidos da Justiça e na detenção de um suspeito por tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas em diversos bairros da cidade, reforçando a atuação preventiva e repressiva da corporação.

Prisões de foragidos da Justiça

A primeira prisão aconteceu na madrugada do dia 19 de novembro, por volta das 4h, na rua Ziza Montandon, Bairro Santa Mônica. Durante patrulhamento, a Polícia Militar abordou um homem de 40 anos, constatando que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao delegado de plantão.

Ainda no dia 19, às 14h, outra abordagem resultou na prisão de um homem de 30 anos na rua José Carneiro de Melo, Bairro Leda Barcelos. A consulta ao sistema confirmou o mandado judicial pendente.

No dia 20 de novembro, por volta das 14h, um suspeito de 48 anos foi preso na rua Funcionário José Guerra, Bairro Francisco Duarte, após a guarnição confirmar mais um mandado de prisão em aberto.

Minutos depois, às 15h, um homem de 47 anos foi abordado na rua Antonio Alves da Costa, Bairro São Pedro, também sendo identificado como foragido. No mesmo horário, outra equipe prendeu um suspeito de 34 anos na rua Ana Vieira Martins, Bairro Pão de Açúcar.

Na noite do dia 20, às 22h, um homem de 45 anos foi preso na rua Rio Grande do Sul, Bairro Leblon. Ele também possuía mandado judicial e foi levado ao plantão policial.

A última prisão de foragido foi registrada no dia 23 de novembro, às 23h, na rua Rio de Janeiro, Bairro São Geraldo, onde um homem de 29 anos foi detido após consulta ao sistema confirmar o mandado de prisão.

Prisão por tráfico de drogas

Além das capturas de foragidos, a Polícia Militar também registrou uma prisão por tráfico de drogas no dia 20 de novembro. Por volta das 20h, após denúncia de movimentação suspeita em uma residência na rua Rossine Rodrigues Duarte, Bairro Conjunto Habitacional Boa Vista, as equipes foram ao local e abordaram o proprietário do imóvel.

Com o apoio do cão farejador Ômega, foram localizadas 01 pedra grande de cocaína tipo escama de peixe, 01 papelote de cocaína, 01 bucha de maconha, 01 tablete de maconha e uma balança de precisão. O suspeito, de 23 anos, foi preso e encaminhado ao delegado de plantão.

Com a divulgação do balanço nesta segunda-feira, a Polícia Militar reforça a importância do trabalho integrado e das denúncias da população para o enfrentamento à criminalidade em Araxá.