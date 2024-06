PM faz buscas por assaltantes após roubo no bairro Alvorada

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Militar registrou um crime de roubo em um posto de combustíveis na rua Uberaba, no bairro Alvorada. No local, em contato com a funcionária do estabelecimento, ela relatou que estava atendendo clientes quando dois criminosos entraram, um com capuz sobre o rosto e o outro usando capacete. A dupla anunciou o assalto.

Eles levaram certa quantia em dinheiro e fugiram em seguida. Foram realizados rastreamentos na tentativa de localizar e prender os autores, porém sem êxito até o momento. As buscas continuam em andamento.