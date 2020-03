PM prende jovem suspeito de roubo no bairro Pão de Açúcar

Na tarde de ontem (20), durante operação policial no bairro Santa Rita, a Polícia Militar prendeu um jovem suspeito de um roubo no último dia 16 de março.

A PM abordou o suspeito (18 anos) na avenida Ananias Teixeira. Ao consultar as informações no sistema informatizado, foi constatado que ele era um dos suspeitos da prática de um roubo a estabelecimento comercial no dia 16 de março, no bairro Pão de Açúcar.

No local do ocorrido, o sistema interno de câmeras gravou a ação de três autores. O suspeito ora abordado, trajava vestimentas e acessórios similares aos utilizados no dia do roubo. Durante o registro do boletim de ocorrência, o autor desacatou os policiais militares, vindo a receber voz de prisão em flagrante delito por roubo, ameaça e desacato.